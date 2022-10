PM 10 से ज्यादा खतरनाक होता PM 2.5, फेफड़े को पहुंचता है भारी नुकसान, दिवाली बाद ऐसे रहें अलर्ट

What is PM 2.5 and PM 10: पीएम 2.5 और पीएम 10 वायु गुणवत्ता को मापने का पैमाना है. पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर जो कि हवा के अंदर सूक्ष्म कणों को मापते हैं. पीएम 2.5 और 10 हवा में मौजूद कणों के आकार को मापते हैं. पीएम का आंकड़ा जितना कम होगा हवा में मौजूद कण उतने ही अधिक छोटे होंगे.











