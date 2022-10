Remedies for Headaches: कई वजहों से हो सकता है सिर में दर्द, राहत पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय

Remedies to Get Rid of Headaches Naturally: सिर दर्द होना एक आम समस्या है जिससे हर इंसान कभी ना कभी दो चार होते ही हैं. सिर में दर्द की वजह से कोई भी काम मुश्किल भरा हो जाता है और इसे जल्‍द से जल्‍द ठीक करने के लिए हम बाजार में मिलने वाले पेन किलर दवाओं का सहारा ले लेते हैं. लेकिन कई बार ये दवाएं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और समस्‍या और अधिक बढ़ सकती है. यहां हम आपको बताते हैं कि अगर सिर में तेज दर्द हो तो आखिर नेचुरल तरीके से क्‍या किया जा सकता है जिससे दर्द से मिनटों में राहत मिल जाए.

सिर दर्द को दूर करने के उपाय

पानी पियेंहेल्‍थलाइन के मुताबिक, शोधों में पाया गया है कि क्रोनिक डीहाइड्रेशन की वजह से भी सिर में दर्द होता है. ऐसे में दर्द से उबरने के लिए खूब सारा पानी पियें.

मैग्‍नेशियम लेंशरीर में जब मैग्‍नेशियम की कमी होने लगती है तो सिर में दर्द होने लगता है. जिन लोगों के शरीर में मैग्‍नेशियम की कमी होती है उनमें माग्रेशन या क्रोनिक सिर दर्द की दिक्‍कत काफी आम है.

नींद लेंशोधों में पाया गया कि जो लोग 6 घंटे से कम नींद लेते हैं उनमें सिर दर्द की समस्‍या अधिक देखने को मिलती है. ऐसे में दिन भर में कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लें.

असेंशियल ऑयलसिर दर्द को ठीक करने के‍ लिए आप अगर असेंशियल ऑयल का इस्‍तेमाल करें तो आपको फायदा मिल सकता हे. इसमें मौजूद एरोमेटिक खुशबू सिर दर्द को दूर कर सकती है.

विटामिन बी कॉम्‍प्‍लेक्‍सअगर सिर में दर्द से आप परेशान हैं तो विटामिन बी कॉम्‍प्‍लेक्‍स का सेवन करें. विटामिन बी2, बी6, बी12 सिर दर्द की समस्‍या को दूर करती है.

कोल्‍ड काम्‍प्रेससिर में अगर तेज दर्द है तो आप आइस पैक से कोल्‍ड कॉम्‍प्रेस करें. ऐसा करने में आप काफी आराम महसूस करेंगे.

कैफीन का करें सेवनसिर दर्द को दूर करने के लिए आप चाय या कॉफी का सेवन करें. आप चाहे तो ब्‍लैक चॉकलेट खाकर भी दर्द से राहत पा सकते हैं.