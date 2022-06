Right Way To Eat lental In Summers: वैसे तो दाल प्रोटीन, मिनरल्‍स और विटामिन्‍स से भरपूर होती है लेकिन गर्मी के मौसम में कई लोगों को दाल खाने से अपच की समस्‍या हो जाती है. ऐसे में ज्‍यादातर लोग बाकी दिनों की तुलना में गर्मी के मौसम में दाल खाने से बचते हैं. दरअसल कई दाल ऐसी हैं जो शरीर में गर्मी पैदा करती हैं. यही नहीं, अगर इसे गलत तरीके से खाया जाए तो पेट में गैस और सीने में जलन जैसी समस्‍या भी हो जाती है. लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो दाल आपकी डाइट का एक जरूरी हिस्‍सा है जो शरीर में प्रोटीन और कई मिनरल्‍स को एक मात्र सोर्स हो सकता है. ऐसे में अगर आप दाल के इन नुकसान से परेशान हैं तो यहां हम आपको बताते हैं कि गर्मी में दाल खाने के साइड इफेक्‍ट से आप किस तरह बच सकते हैं.

दाल जिनकी प्रकृति ठंडी है

मूंग दाल (Moong dal), मसूर दाल (Masoor dal) और उड़द दाल (Urad Dal) ठंडे नेचर की होती हैं जिसे आप गर्मी में आसानी से खा सकते हैं. ये सभी आसानी से पच जाती हैं और डाइजेशन को भी बेहतर रखती हैं. ये दाल आपके शरीर को ठंडक देती है और शरीर में जलन को कम करती है.

इसे भी पढ़ें: क्या है सैचुरेटेड फैट? दिल के लिए कैसे है नुकसानदायक, फूड्स जिनमें होता है ये सबसे अधिक

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

गर्मी में खाएं चना दाल

कई लोग ये समझते हैं कि गर्मियों में चना दाल खाने से बचना चाहिए. लेकिन आपको बता दें कि गर्मियों में चना दाल खाना फायदेमंद होता है. ये शरीर में जरूरी प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम आदि की पूर्ति करती है और गर्मियों में होने वाले पेट की समस्याओं को कम करने में मदद करती है.

इस तरह खाएं चना दाल

गर्मी में चना दाल को खाने से पहले उसे रात में भिगोकर रख दें और सुबह इसे बनाएं. इस बात का ध्‍यान रखें कि इसे खाकर सोने से बचें.

खाने के तरीके में लाए बदलाव

आपको बता दें कि गर्मियों में अगर आपको दाल खाने के बाद गैस की समस्या हो रही है तो ये दरअसल आपके गलत तरीके से खाने के तरीके की वजह से हो रहा है. आप अगर खाने के तरीके में बदलाव लाएं तो आप इसे गर्मी में भी एन्‍जॉय कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें-

20 से 25 वर्ष के युवक-युवतियां खानपान में शामिल करें पौष्टिक चीज़ें, एक्सपर्ट के बताए ये डाइट चार्ट अपनाएं

दाल खाने का सही तरीका

-दाल बनाने से पहले इसे रात भर भिगो कर रखें. इससे इसे बनाना और पचाना आसान होगा.-मूंग दाल, मसूर दाल और उदड़ दाल को आप दाल के अलावा डोसा, चाट, चीला आदि बनाकर भी खाएं.-दाल को दिन के समय में खाएं जिससे इसके प्रोटीन को पचाने के लिए भरपूर समय मिल जाए.-दाल खाने के बाद दिनभर ज्‍यादा पानी पियें.-गर्मियों में सोने से पहले दाल ना खाएं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें)