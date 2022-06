Right Way To Eat Litchi: गर्मी आते ही टेस्‍टी और जूसी लीची हर किसी को पसंद आती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से लोगों के मन ये डर बन गया है कि लीची सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है. दरअसल इसे खाने का सही तरीका कई लोग नहीं जानते हैं.

आपको बताएं कि भारत में कुल लीची उत्पादन का 75 प्रतिशत बिहार में होता है और इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है. बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची अपने रसीले, अधिक गूदे और पतले बीज के लिए विश्‍व प्रसिद्ध है. यहां के लोग इसे खाने से पहले पानी में कम से कम 2 घंटे पानी में भिगोकर रखने के बाद ही इसे खाते हैं. हालांकि इसकी सही वजह कम लोगों को ही पता है.

खाली पेट लीची खाने के नुकसान

हेल्‍थलाइन के मुताबिक, लीची में हाइपोग्लाइसीन A और मेथिलीन साइक्लो प्रोपाइल ग्लाइसिन नाम का तत्‍व होते हैं, जो शरीर में टॉक्सिक की तरह काम करते हैं. यह शरीर में ग्लूकोज बनने से रोकते हैं. जब खाली पेट रहते हुए अधिक मात्रा में लीची खाई जाती है, तो ब्लड शुगर का लेवल तेजी से गिरने लगता है. ऐसे में खाली पेट लीची खाने से चक्कर आना, अत्यधिक थकान और मेमोरी लॉस तक हो सकती है.

लीची को पानी में भिगोने की ये है वजह

-दरअसल लीची की तासीर गर्म होती है. ऐसे में अगर इसे हम बिना पानी में भिगोए खाएं, तो पेट में दर्द की समस्‍या हो सकती है.

-लीची के उत्‍पादन में पेस्टिसाइड्स का इस्‍तेमाल इन दिनों काफी अधिक हो रहा है. ऐसे में अगर हम इसे रनिंग वॉटर से धोकर कीटनाशन के प्रभाव को कम कर पाना मुश्किल है.

-अगर आप लीची को कुछ घंटे के लिए पानी में डुबोकर रख दें, तो इससे लीची के छिलके को उतारना आसान हो जाता है.

सेहत के लिए फायदेमंद है लीची

लीची में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सिडेंट, एंटी डायबिटिक और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी तत्‍व होते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. इसके अलावा, इसमें विटामिन B, विटामिन C, नियासिन, राइबोफ्लेमिन, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फास्फोरस और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. ऐसे में अगर आप रोज 10 से 12 लीची खाएं तो, आप नुकसान से भी बचे रहेंगे और आपके सेहत को फायदा भी मिलेगा.