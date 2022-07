ज़रूरत से ज्यादा प्रोटीन सेहत के लिए है खतरनाक! हो सकती हैं ये हेल्थ प्रॉब्लम्स

Risks of consuming too much Protein : प्रोटीन शरीर के लिए जरूरी और फायदेमंद पोषक तत्वों में से एक होता है जो हेल्दी डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. प्रोटीन शरीर के सभी अंगों, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है. प्रोटीन से बॉडी फैट कम होता है और बॉडी को एनर्जी मिलती है. लेकिन क्या आप जानते हैं डाइट में प्रोटीन की मात्रा को संतुलित रखना जरूरी है यानी डाइट में हाई प्रोटीन लेने से हेल्थ को कई रिस्क हो सकते हैं. इसीलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपको कितना प्रोटीन खाना है और आप हर रोज कितना प्रोटीन खा रहे हैं इसके चलते प्रोटीन सप्लीमेंट्स का विशेष ध्यान रखना चाहिए. प्रोटीन सप्लीमेंट्स जैसे प्रोटीन पाउडर में प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, ऐसे में अतिरिक्त प्रोटीन लेने से बचना चाहिए. जानिए कैसे एक्स्ट्रा प्रोटीन आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है.

प्रोटीन के अधिक सेवन से होने वाले नुकसान :

मोटापा बढ़ना –

हेल्थ लाइन के अनुसार हाई प्रोटीन डाइट वजन घटाने में सहायक होती है इसीलिए अधिकतर लोग वेट लॉस के लिए प्रोटीन का सेवन डाइट में बढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा केवल कुछ समय तक के लिए ही संभव है. डाइटिंग करते समय प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने से कैलोरी बढ़ती है जिससे वजन कम होने के बजाए और ज्यादा बढ़ सकता है.

कैंसर का खतरा –

एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ हाई प्रोटीन डाइट फूड्स जैसे कि रेड मीट कैंसर ही नहीं बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को बढ़ा सकता है. ज्यादा रेड मीट खाने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है.

हार्ट संबंधित बीमारियां –

हाई प्रोटीन डाइट के रूप में बहुत सारे रेड मीट और फुल फैट युक्त डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करने से शरीर में ट्राइमेथिलैमाइन एन-ऑक्साइड बढ़ जाता है जिससे दिल की कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

कैल्शियम की कमी –

हाई प्रोटीन डाइट से शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो सकती है. कैल्शियम के कमी होने से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है और ये हड्डियों को कमजोर कर सकता है.

