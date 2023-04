तवे के बाद सीधे आंच पर सिकी रोटी सेहत के लिए खतरनाक, रिसर्च जानकर चौक जाएंगे आप, इन बीमारियों का है खतरा

Roti made on gas can cause cancer: भूख लगते ही हमें सबसे पहले रोटी (चपाती) की याद आती है. क्योंकि उत्तर भारत में रोटी लोगों की डाइट का हिस्सा है. इसको बनाने की एक पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है. सबसे पहले पानी के साथ आटे को अच्छी तरह से गूथ लिया जाता है. बाद में इसे तवे और उसके बाद सीधे आंच पर सेककर रोटी तैयार की जाती है. इसके बाद हम इसको खाकर भूख मिटाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि तवे के बाद सीधे आंच पर सिकी रोकी आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है. जी हां, ऐसा ही खुलासा एक रिसर्च में हुआ है.

क्या कहती है नई रिसर्च?

पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पत्रिका में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार, नैचुरल गैस चूल्हा और गैस स्टोव्ज से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सूक्ष्म कण निकलते हैं. ये सभी बॉडी के लिए खतरनाक हैं. इन पॉल्यूटेंट्स से सांस संबंधी समस्या, दिल से जुड़ी बीमारी यहां तक की कैंसर होने की संभावना भी रहती है. इसके अलावा दूसरी स्टडी न्यूट्रीशन एंड कैंसर जर्नल में पब्लिश हुई है. इसमें बताया कि तेज आंच में खाना बनाने पर कार्सिनोजन्स पैदा होते हैं. इन्हें भी बॉडी के विभिन्न आर्गन के लिए सही नहीं माना जाता है.

इन 5 बीमारियों में हरी मटर से भी हो सकता है नुकसान, न करें सेवन! आगे देखें…

पुरानी स्टडी ने भी नहीं माना सेफ

फूड स्टैन्डर्ड्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के चीफ वैज्ञानिक, डॉ. पॉल ब्रेंट की ओर से वर्ष 2011 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी. रिपोर्ट के अनुसार, जब भी रोटी सीधे आंच के संपर्क में आती है तो एक्रिलामाइड नामक रसायन पैदा होता है. यह रिपोर्ट टोस्ट को लेकर की गई थी. वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि गेहूं के आटे में भी प्राकृतिक चीनी और प्रोटीन होता है. गर्म होने पर कार्सिनोजेनिक केमिकल पैदा करता है. इसका भी सेवन असुरक्षित है.

ये भी पढ़ें : चाहते हैं बुढ़ापे में हड्डियां बनी रहें फौलाद, तो 20 की उम्र से ही इन 4 तरह के फूड से बना लें दूर

किचन टॉवल से बचा सकते हैं सीधी आंच

रिसर्च टीम के अनुसार, पहले लोग रोटियों को तवे पर किचन टॉवल से दबाकर पकाते थे, जिससे रोटियां लौ के सीधे संपर्क में नहीं आती थीं. लेकिन, चलन में जब से चिमटा आया, तब से लोगों ने चपातियों को सीधी आंच पर पकाना शुरू कर दिया. ऐसा इसलिए किया जाता है, क्योंकि कम समय में ज्यादा चपाती बन सकें. यदि पहले का ही तरीका अपनाया जाए तो रोटी को सीधी आंच से कुछ हद तक बचाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें : कॉफी पीने से बन सकते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज? रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात, नहीं कर पाएंगे यकीन

अभी और भी स्टडी की जरूरत

विशेषज्ञों के अनुसार, सीधी आंच पर बनी रोटी कैंसर का कारण बन सकती है. हालांकि अभी कुछ और स्टडी सामने आनी चाहिए. इसके बाद इस मामले में कुछ कह पाना संभव होगा. हालांकि रोटी को तेज आंच पर सेकन से बचना चाहिए. क्योंकि इससे कार्बनयुक्त कण और जहरीले तत्व बॉडी में जाते हैं.