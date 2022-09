रनिंग करने से पहले खाना फायदेमंद या नुकसानदायक? जानें चौंकाने वाली बातें

Eat Before And After Running: फिट रहने और बेहतर सेहत के लिए रनिंग को एक अच्‍छी एक्‍सरसाइज मानी जाती है. कामकाज और भागदौड़ भरी लाइफ में लोगों के पास वर्कआउट के लिए समय नहीं होता, ऐसे में केवल दौड़ना ही एक ऐसी एक्‍सरसाइज है, जिसे कभी भी समय निकालकर आसानी से किया जा सकता है. नियमित दौड़ लगाने से हार्ट हेल्‍दी रहता है और मसल्‍स भी दुरुस्‍त रहती हैं. दौड़ने से ब्‍लड प्रेशर और कोलेस्‍ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहता है, लेकिन दौड़ने के तुरंत बाद खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. दौड़ने से कितनी देर पहले और दौड़ने के कितनी देर बाद खाना खाया जाए ये जानना बेहद जरूरी है. दौड़ने से ठीक पहले खाना खाने से ऐंठन और पाचन संबंधी समस्‍या का सामना करना पड़ सकता है. इससे दौड़ने के दौरान सुस्‍ती का भी एहसास हो सकता है. चलिए जानते हैं दौड़ने से पहले और कितनी देर बाद कुछ खाना चाहिए.

30 मिनट का गैप जरूरीहेल्‍थलाइन के मुताबिक दौड़ने से पहले यदि कोई हैवी डाइट या ब्रेकफास्‍ट करता है तो उसे कम से कम आधा घंटा इंतजार करना चाहिए. खाने के तुरंत बाद दौड़ना नहीं चाहिए. यदि रनिंग मॉर्निंग में की जा रही है तो ऐसे में बहुत ज्‍यादा खाने का वक्‍त नहीं होता. रात के भोजन के बाद सुबह तक काफी लंबा वक्‍त हो जाता है और पेट एकदम खाली रहता है. इसलिए जरूरी है कि दौड़ने से आधा या एक घंटा पहले लाइट स्‍नैक लेना चाहिए. ऐसे फूड का चयन करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा अधिक हो.

दौड़ने के बाद भी लें खाने से ब्रे‍कदौड़कर आने के बाद सबसे पहले बॉडी को कूल डाउन करना बेहद जरूरी है. रनिंग के 30 मिनट बाद पानी पीना चाहिए. बॉडी को कूल डाउन न करने पर हार्ट अटैक, ब्रेन स्‍ट्रोक, पेट में दर्द जैसी समस्‍याओं का सामना करना पड़ सकता है. दौड़ने से मसल्‍स थक जाती हैं, इसलिए ऐसा फूड खाना चाहिए जिससे एनर्जी मिले. बॉडी का हाइड्रेट करने के लिए प्रोटीन शेक या स्‍पोर्ट ड्रिंक का भी सहारा लिया जा सकता है.

दौड़ने से पहले ध्‍यान रखने वाली बातें– खाने के 30 मिनट बाद कर सकते हैं रनिंग– दौड़ने से पहले चाय, मुनक्‍का, केला या कॉफी का कर सकते हैं सेवन– हल्‍का खाने से थकान महसूस नहीं होगी– दौड़ने से आधा घंटे पहले पानी पीना चाहिए– खाली पेट दौड़ने से बचें

सुबह दौड़ने से पहले ये खाएं– एक चम्‍मच नट बटर के साथ एक केला– एनर्जी बार या लो फैट ग्रेनोला बार– छोटा योगर्ट और फल– फ्रूट स्‍मूदी– ओटमील

दौड़ने के बाद ये खाएं– सब्जियों और फलों का सलाद– उब्‍ली हुई सब्जियां– कच्‍चा पनीर– जूस– दलिया– बॉइल अंडा और चिकन– कॉर्न फ्लैक्‍स– ब्राउन ब्रेड