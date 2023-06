How To Eat Curd in Monsoon: भारत के अधिकतर राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है और बारिश का दौर शुरू हो गया है. गर्मी से परेशान लोगों के लिए बारिश राहत लेकर आती है, लेकिन इस मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. बरसात में स्वस्थ रहने के लिए खान-पान का विशेष ध्यान रखना जरूरी है. गर्मी और बारिश के मौसम में लोग दही (Curd) खाना खूब पसंद करते हैं. खाने में दही न हो, तो स्वाद अधूरा रह जाता है. अधिकतर लोगों को लगता है दही ठंडा होता है और सेहत के लिए फायदेमंद होता है. हालांकि बारिश के मौसम में दही का सेवन सावधानी के साथ करना चाहिए. आयुर्वेद में दही को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में सभी को जान लेना चाहिए.

यूपी के अलीगढ़ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. नरेंद्र कुमार के मुताबिक दही की तासीर गर्म होती है. गर्मी और बारिश में मौसम में इसका सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. आयुर्वेद में दही को देर से पचने वाला आहार माना जाता है. बारिश के मौसम में लोगों के शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और पाचन शक्ति कम हो जाती है. इससे दही देरी से पचता है और इसका सेवन करने से अपच की समस्या हो जाती है. लोगों को बरसात में हल्का खाना खाना चाहिए, जो आसानी से पच जाए. जो लोग अपच की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें दही से दूरी बना लेनी चाहिए.

दही खाने का क्या है सही तरीका?

डॉ. नरेंद्र कुमार कहते हैं कि बरसात के मौसम में अगर आप दही खाना चाहते हैं, तो कम मात्रा में सही तरीके से सेवन करें. आयुर्वेद के अनुसार गर्मी और बारिश के मौसम में दही में मीठा मिलाकर ही खाना चाहिए. ऐसा करने से उसकी तासीर ज्यादा गर्म नहीं रहेगी और शरीर को नुकसान नहीं होगा. हालांकि रात के वक्त दही खाना सभी मौसम में नुकसानदायक होता है. दही दोपहर या सुबह खाना चाहिए. रात को दही खाने से पेट की कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं. दही की प्रकृति अम्लीय होती है और सादा दही हमारे खून को दूषित कर सकता है. इससे स्किन की समस्याएं पैदा हो सकती हैं. दही में मूंग की डाल, शहद, घी, शक्कर और आंवला को मिलाकर खाने से शरीर को फायदा हो सकता है.

बारिश में दही खाने के नुकसान

आयुर्वेदिक डॉक्टर की मानें तो बारिश के मौसम में ज्यादा दही खाने से सर्दी-जुकाम, जोड़ों में दर्द और अपच की समस्या हो सकती है. लंबे समय तक दही खाने से गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है. आयुर्वेद के अनुसार बारिश के मौसम में दही के अलावा कहटल, अरबी, बैंगन, छोले, राजमा और सभी प्रकार के नॉन-वेज पदार्थों से दूरी बना लेनी चाहिए. बरसात में ज्यादा मसालेदार और जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए. जंक फूड हर सीजन में सेहत के लिए खतरनाक होता है, लेकिन बरसात में यह स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है. इस मौसम में ताजा खाना सबसे अच्छा माना जाता है.

