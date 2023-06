How Much Water Should You Drink: स्वस्थ और फिट रहने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. पानी शरीर के लिए सबसे जरूरी तत्व है. पानी पोषक तत्वों को कोशिकाओं और शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने में मदद करता है. यह शरीर को खनिज, विटामिन, अमीनो एसिड और ग्लूकोज को अवशोषित करने में मदद करता है. पानी हमारे शरीर से टॉक्सिक पदार्थों और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए जरूरी है. शरीर में पानी की कमी होने से कई परेशानियां हो सकती हैं. इसलिए सभी लोगों को खूब पानी पीना चाहिए. तमाम लोग दिनभर में जरूरत से कम पानी पीते हैं. अब सवाल उठता है कि क्या शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए बिना प्यास के भी पानी पीना चाहिए. इसका सही जवाब डॉक्टर से जान लेते हैं.

नई दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. अमरेंद्र पाठक के अनुसार गर्मियों के मौसम में सभी लोगों को रोज 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए. इससे शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और डिहाइड्रेशन का खतरा दूर हो जाएगा. आमतौर पर हमारा शरीर पानी की जरूरत होने पर प्यास के जरिए संकेत देता है. इस संकेत पर लोग पानी पीते हैं. बिना प्यास के पानी पीना फायदेमंद नहीं होता है. अगर आप जबरदस्ती पानी पिएंगे, तो उससे शरीर को कोई फायदा नहीं होगा और ऐसा करने से शरीर को नुकसान हो सकता है. ऐसे में जब प्यास लगे, तभी पानी पीना चाहिए.

सिर्फ ऐसे लोग पिएं खूब पानी

डॉक्टर अमरेंद्र पाठक कहते हैं कि कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन के अलावा किडनी स्टोन बनने का भी खतरा रहता है. किडनी स्टोन की समस्या से जूझ रहे लोगों को दिनभर में कम से कम 3 लीटर पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए. ऐसा करने से किडनी स्टोन को यूरिन के जरिए बाहर निकालने में मदद मिल सकती है. आमतौर पर 80 प्रतिशत लोगों का किडनी स्टोन पानी और फ्लूड लेने से पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं. इसलिए किडनी स्टोन के मरीजों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है. हालांकि जबरदस्ती ज्यादा पानी ऐसे लोगों को भी नहीं पीना चाहिए. थोड़ा-थोड़ा करके पानी पीना ही बेहतर है.

गर्मियों में हाइड्रेटेड रहने के फायदे

गर्मी के मौसम में अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे, तो आपके शरीर में ताजगी रहेगी और आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी. पानी हमारे ब्रेन फंक्शन को मेंटेन करता है और सिरदर्द की समस्या दूर रहती है. कब्ज की परेशानी से जूझ रहे लोगों को पानी की सही मात्रा लेने से काफी राहत मिल सकती है. पानी पीने से हमारा डाइजेशन सिस्टम बेहतर हो जाता है और मसल्स एफिशिएंसी बढ़ जाती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से फिजिकल के साथ मेंटल हेल्थ भी बेहतर हो सकती है.

