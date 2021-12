खड़े होकर पानी पीने के हो सकते हैं नुकसान, हो जाएं सावधान

Do Not Drink Water In Standing Position: ऑफिस या पब्लिक प्लेस ही नहीं बल्कि घरों में भी लोग खड़े होकर ही पानी पीने को महत्त्व (Importance) देते हैं. जबकि ऐसा करना सेहत के लिए नुकसानदेह (Harmful) साबित हो सकता है.खड़े होकर पानी पीने से आपके घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है.खड़े होकर पानी पीने से पेट के निचले हिस्से में दबाव बनता है. इसकी वजह से पेट के आस-पास के अंगों को नुकसान होने की संभावना होती है.