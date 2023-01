बादाम खाने के शौकीन हो जाएं अलर्ट, किडनी स्टोन और एलर्जी का हो सकते हैं शिकार, जानें 5 बड़े नुकसान

Side Effects of Eating Too Many Almonds: बादाम खाने से दिमाग तेज होता है और शरीर को कई फायदे मिलते हैं. बादाम को गर्म माना जाता है और यही कारण है कि सर्दियों में लोग इसका खूब सेवन करते हैं. बादाम के फायदे के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका ज्यादा सेवन करने से शरीर को कई नुकसान भी हो सकते हैं? सुनकर चौंक रहे होंगे लेकिन यह बात बिल्कुल सही है. किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन हमेशा नुकसानदायक होता है. आज आपको बताएंगे की जरूरत से ज्यादा बादाम खाने से आप किन समस्याओं का शिकार हो सकते हैं.

ज्यादा बादाम खाने के 5 बड़े नुकसान

कब्ज की हो सकती है समस्या- स्टाइलक्रेज की रिपोर्ट के अनुसार बादाम में काफी मात्रा में फाइबर होता है. ज्यादा फाइबर का सेवन करने से कब्ज और गैस की समस्या हो सकती है. खासतौर से अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो ये समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है. कब्ज कई गंभीर समस्याओं की वजह बन सकती है, इसलिए इसे लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए.

बढ़ सकता है वजन- ज्यादा बादाम खाने से हमारे शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वजन बढ़ सकता है. अगर आप दिन में 20 से ज्यादा बादाम खाएंगे तो इससे आपका वजन तेजी से बढ़ सकता है. इसलिए लोगों को दिन में 5-6 बादाम ही खाने चाहिए. वेट लॉस की कोशिश कर रहे लोगों को बादाम से परहेज करना चाहिए. मोटापे से जूझ रहे लोगों को भी कम से कम बादाम खाने चाहिए.

यह भी पढ़ें- आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? स्ट्रोक का खतरा इन लोगों को ज्यादा, यहां जान लीजिए

एलर्जी बढ़ने का खतरा– ज्यादा बादाम खाने से आपको और एलर्जी सिंड्रोम की समस्या हो सकती है इसकी वजह से मुंह में खुजली, गले में खुजली और जीभ पर सूजन आ सकती है. कुछ लोगों को इससे ज्यादा एलर्जी हो सकती है और मतली, उल्टी, ब्लड प्रेशर जैसी कंडीशन पैदा हो सकती है. जो लोग एलर्जी से जूझ रहे हैं, वे बादाम खाने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लें.

यह भी पढ़ें- डायबिटीज के मरीज कम खाएं चावल, वरना इन परेशानियों का हो जाएंगे शिकार

किडनी स्टोन बनने का खतरा- बादाम में सॉल्यूबल ऑक्सलेट्स (Soluble Oxalates) की मात्रा ज्यादा होती है, जो किडनी स्टोन की वजह बन सकता है. करीब 100 ग्राम रोस्टेड बादाम में 469 मिलीग्राम ऑक्सलेट होता है. अगर आप किडनी स्टोन की समस्या से जूझ रहे हैं तो बादाम से दूरी बना लेनी चाहिए.

स्वस्थ रहने के लिए खूब खाएं खजूर आगे देखें…

शरीर में टॉक्सिन होते हैं जमा- बादाम का ज्यादा सेवन करने से शरीर में टॉक्सिक एलिमेंट्स की मात्रा बढ़ जाती है. जब यह समस्या ज्यादा बढ़ जाए तो नर्वस ब्रेकडाउन और सांस लेने में परेशानी होने लगती है. खासतौर से प्रेग्नेंट महिलाओं को बादाम का सेवन करने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए.