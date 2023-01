बादाम से कब्ज और पेट दर्द की हो जाती है समस्या? किडनी में स्टोन का भी रहता है डर, जानें बड़े नुकसान

Side Effects Of Eating Too Much Almonds: कई न्‍यूट्रिशनल तत्‍वों से भरपूर बादाम हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. यह ना केवल हमारे शारीरिक सेहत के लिए अच्‍छा माना जाता है बल्कि इसके सेवन से हमारा ब्रेन भी हेल्‍दी रहता है. कई गुणों से भरपूर इस ड्राईफ्रूट के सेवन के फायदों को देखते हुए कई लोग इसे जरूरत से अधिक मात्रा में सेवन करने लगते हैं. जबकि अन्‍य चीजों की तरह ही अगर इसे भी जरूरत से अधिक खाया जाए तो शरीर को भारी नुकसान हो सकता है. यहां हम आपको बताते हैं कि अधिक मात्रा में बादाम के सेवन से हमें क्‍या क्‍या परेशानियां हो सकती हैं.

ज्यादा बादाम खाने के 6 नुकसान

कब्‍ज की समस्‍या- स्‍टाइलक्रेज के मुताबिक अधिक मात्रा में अगर आप बादाम का सेवन करें तो इससे कब्‍ज की समस्‍या हो सकती है. दरअसल इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है. अगर आप अधिक मात्रा में फाइबर का सेवन करें तो इससे कब्‍ज की समस्‍या बन जाती है. यही नहीं, गैस, स्‍टोमक क्रैंप आदि की परेशानी भी आपको हो सकती है.

इसे भी पढ़ें : जल्द महसूस करने लगते हैं थकान और सिरदर्द, हो सकती है इस विटामिन की कमी

किडनी में स्‍टोन- बादाम में बहुत अधिक मात्रा में घुलनशील आक्‍सलेट्स पाया जाता है जो रेंटल फेलियर और किडनी में स्‍टोन की वजह बन सकता है. करीब 100 ग्राम बादाम में 469 ऑक्‍सलेट्स पाया जाता है.

न्‍यूट्रीशन के अवशोषण में दिक्‍कत- इसके अधिक सेवन से शरीर में कैल्शियम, मैग्‍नेशियम, जिंक, आयरन का ब्‍लड में अवशोषण प्रभावित हो सकता है. इसकी वजह भारी मात्रा में फाइबर का होना है.

वजन का बढ़ना- बादाम में काफी मात्रा में कैलारी होती है. अगर आप 20 से अधिक मात्रा में बादाम का सेवन करें तो आपका वजन बढ़ सकता है. इसलिए अगर आपकी गतिविधि अधिक नहीं है तो अधिक मात्रा में बादाम का सेवन ना करें.

इसे भी पढ़ें- कोरोना वैक्सीन से सडेन कार्डिएक डेथ हो जाता है! एक्सपर्ट की चेतावनी से सनसनी

एलर्जी की वजह- बादाम में एक खास तरह का प्रोटीन पाया जाता है जो एलर्जी की वजह बन सकता है. इसके कारण मुंह,गले, जीभ आदि में खुजली की समस्‍या हो सकती है. यही नहीं, इसकी वजह से कई लोगों को सांस में दिक्‍कत, बीपी लो, उल्‍टी होना जैसी गंभीर समस्‍या भी हो सकती है.

सर्दियों में ठंडे हो जाएं तलवे तो अपनाएं ये घरेलू नुस्खे आगे देखें…

विटामिन ई का ओवरडोज- बादाम में विटामिन ई भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है. ऐसे में अगर आप जरूरत से अधिक इसका सेवन करें तो शरीर में विटामिन ई का ओवन डोज हो सकता है जो परेशानी कर सकता है.