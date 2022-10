Signs Of Vitamin Deficiency On Your Face: पौष्टिक आहार खाने के कई फायदे होते हैं. अगर आप अपने आहार पर ध्‍यान ना दें और शरीर में किसी न्‍यूट्रिशन की कमी होने लगे तो इसका असर हमारी सेहत के साथ साथ स्किन पर भी नजर आने लगता है. हेल्‍थलाइन के मुताबिक, शरीर में जब किसी विटामिन्‍स या मिनरल्‍स की कमी होने लगती है तो कुछ लक्षण बताकर शरीर इनकी कमी की जानकारी हमें देता है. अगर हम उन लक्षणों को पहचानें और डाइट में बदलाव लाएं तो आसानी से शरीर को हेल्‍दी रख सकते हैं. कुछ ऐसे ही लक्षण हमारे चेहरे पर दाग धब्‍बों के माध्‍यम से दिखते हैं जो आज के समय में खराब लाइफस्‍टाइल और खानपान के कारण हो रहे हैं. त्वचा संबंधी समस्याओं का एक बड़ा कारण खानपान में लापरवाही को माना जा सकता है. यहां हम आपको बताते हैं कि शरीर में किन विटामिन्‍स की कमी की वजह से चेहरे पर दाग धब्‍बे होने लगते हैं और डाइट में किन चीजों को शामिल कर हम इन्‍हें ठीक कर सकते हैं.

इन विटामिन की कमी से स्किन पर होते हैं दाग धब्‍बे

विटामिन सी की कमीदरअसल विटामिन सी की कमी होने पर शरीर पर पिंपल्‍स, एक्‍ने, लाल दाने आदि होने लगते हैं जो आसानी से चेहरे पर दाग छोड़ जाते हैं. अगर आप डाइट में आंवला, नींबू, ब्रोकोली, आलू, शकरकंद, संतरा, पालक आदि विटामिन सी से भरपूर चीजों को शामिल करें तो आपकी त्वचा से दाग-धब्बों अपने आप ही साफ हो सकते हैं.

विटामिन बी 12 की कमी अगर शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाए तो चेहरे पर सफेद रंग के दाग हो सकते हैं. ऐसे में आपको दूध और दूध से बनी चीज, मछली, शेलफिश, मांस, अंडा खाना चाहिए.

विटामिन बी 6 की कमीअगर आपको बेदाग चेहरा चाहिए तो डाइट में विटामिन बी6 की कमी ना होने दें. इसकी कमी होने पर चेहरे पर सफेद सफेद धब्बे होने लगते हैं. इसके लिए आप डाइट में केला, सोयाबीन, दूध, मूंगफली, मांस आदि को शामिल करें.

विटामिन ए की कमीविटामिन ए की कमी होने पर आंखों के आसपास कालापन आने लगता है. विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आप डाइट में आम, मक्खन, तरबूज, एप्रिकॉट जैसे फूड्स को शामिल करें.

विटामिन K की कमीअगर शरीर मे विटामिन के की कमी हो जाए तो चेहरे में कालापन बढ़ने लगता है और चेहरे की त्वचा जगह-जगह से काले पड़ने लगते हैं. यही नहीं, आपकी त्वचा बेजान नजर आती है और त्वचा का नैचुरल ग्लो कम होने लगता है. ऐसे में आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें.