Disadvantages of Sitting For a Long Time in Same Position: कई अध्ययनों में साबित हो जाने के बाद अब हम सब जानते हैं कि गतिहीन दिनचर्या कई क्रोनिक बीमारियों की वजह बनती है. पर अब एक हालिया अध्ययन में यह भी साबित हुआ है कि जो लोग लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, उनमें समय से पहले मौत और मौत से संबंधित बीमारियों का जोखिम ज्यादा रहता है. सबसे पहले 1950 में इस संबंध में एक अध्ययन हुआ था जिसमें पाया गया था कि बैठने और खराब हेल्थ के बीच गहरा संबंध है. उस समय के अध्ययन में पाया गया था कि ट्रकों और बसों के ड्राइवरों में कंडक्टरों की तुलना में हार्ट अटैक का जोखिम दोगुना ज्यादा था. स्वानसिया यूनिवर्सिटी में हेल्थ और फिजिकल एक्टिविटी के प्रोफेसर केली मेकीनतोष ने बताया कि बेशक आप सक्रिय रहते हैं लेकिन अक्सर बैठे रहते हैं तो यह एक तरह से गतिहीन लाइफस्टाइल ही है.

वॉक करने के बावजूद गतिहीन लाइफस्टाइल

ग्लोबल डायबेट्स कम्युनिटी के मुताबिक प्रोफेसर केली मेकीनतोष कहते हैं कि मान लीजिए कि आप सुबह एक घंटे अपने कुत्ते के साथ वॉक करते हैं और फिर पूरा दिन बैठे रहकर काम करते हैं तो यह भी गतिहीन लाइफस्टाइल ही होगा. इस स्थिति में भी जोखिम उतना ही है जितना बिना कुछ शारीरिक गतिविधियां किए होता है. उन्होंने बताया कि लंबे समय तक बैठने से परेशानी को दो समूह में बांट सकते हैं. एक पॉश्चर संबंधी परेशानी होती है जिसमें शरीर के कई अंगों में दर्द होता है और इससे हड्डियों पर असर पड़ती है. दूसरी परेशानी कार्डियो-मेटाबोलिक है जिसमें हार्ट डिजीज, डायबिटीज, किडनी, लिवर संबंधी कई क्रोनिक बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. जब आप ज्यादा समय तक बैठे रहते हैं तब आपके मसल्स और मसल्स को हड्डियों से जोड़ने वाली नसों में अकड़न यानी स्टीफनेस आती है. इससे मस्कुलर पेन और नेक पेन होता है. यानी जब आपको पॉश्चर से संबंधित परेशानी होगी तो पूरे शरीर के मसल्स में दर्द होने लगेगा. इसके साथ ही गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द भी होगा. इससे पेन सिंड्रोम और बैक पैन होता है.

हिप एक्सटेंड कर जाता है

हाल ही के एक अन्य अध्ययन में पाया गया है कि लंबे समय तक बैठने से हिप एक्सटेंशन यानी हिप की हड्डी का आकार बढ़ जाता है. दूसरी ओर लंबे समय तक बैठने से कई तरह की मेटाबोलिक समस्याएं होती हैं. इससे सर्कुलेशन भी सीमित हो जाता है और शरीर में ग्लूकोज को पचाने की क्षमता कमजोर हो जाती है. इससे वजन ज्यादा होता है और डायबिटीज का जोखिम भी बढ़ जाता है.

इन परेशानियों को कैसे करें दूर

हालांकि अध्ययन में इन परेशानियों से बचने के भी उपाय बताए गए हैं. पॉश्चर से संबंधित परेशानियों को आप स्ट्रैचिंग, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सही भी कर सकते हैं. जब आप टीबी के सामने बैठे तो टीबी की स्क्रीन की ऊंचाई आंखों की सीध में रहे और पैरों को जमीन पर सपाट रखें. इससे कूल्हों और रीढ़ पर कम असर पड़ेगा और इससे दर्द भी कम होगा. बैठने के दौरान जो आप सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं, वह है हर 15 मिनट में बैठने से ब्रेक लें और हर 15 मिनट, 30 मिनट 60 मिनट पर खड़े हो जाएं.

