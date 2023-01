नहाते वक्त आप भी करते हैं यह गलती? अभी सुधार लें वरना जिंदगीभर होंगे शर्मिंदा, डॉक्टर से जानें हकीकत

Tips To Use Dove Soap On Face: सर्दी हो या गर्मी ! हर मौसम में नहाते वक्त लोग साबुन (Soap) का खूब इस्तेमाल करते हैं. जब तक पूरा शरीर झाग से भर न जाए, तब तक नहाने का मजा अधूरा रहता है. आप भी अक्सर ऐसा ही करते होंगे. साबुन का इस्तेमाल चेहरे (Face) समेत पूरे शरीर पर करना आम बात है. कुछ लोग ऐसा नहीं करते और फेस वॉश (Face Wash) इस्तेमाल करते हैं. क्या आप जानते हैं कि चेहरे पर साबुन लगाने से स्किन संबंधी कई परेशानियां हो सकती हैं? सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है. खासतौर से सर्दियों में चेहरे पर साबुन लगाना नुकसानदायक साबित हो सकता है. इस बारे में डर्मेटोलॉजिस्ट से हकीकत जान लेते हैं.

साबुन को लेकर क्या कहते हैं डॉक्टर?

कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. युगल राजपूत कहते हैं कि साबुन लगाने से हमारे शरीर को कई फायदे होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कम ही करना चाहिए. सर्दियों में ज्यादा साबुन लगाने से हमारी स्किन ड्राई हो सकती है. दरअसल साबुन में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, जो स्किन की नमी कम कर देते हैं और इससे लोगों को एलर्जी समेत कई दिक्कतें हो सकती हैं. ऐसे में लोगों को साबुन इस्तेमाल करने के बाद मॉइश्चराइजर जरूर लगाना चाहिए ताकि परेशानी से बचा जा सके.

जानें चेहरे पर साबुन लगाने के नुकसान

डॉ. युगल राजपूत के मुताबिक चेहरे की स्किन काफी सेंसेटिव होती है. ऐसे में साबुन के ज्यादा इस्तेमाल से चेहरे की स्किन ड्राई हो सकती है और ग्लो गायब हो सकता है. इससे चेहरे पर जलन हो सकती है और झुर्रियां आने से लुक खराब हो सकता है. इससे आप कम उम्र में भी ज्यादा उम्र जैसे नजर आएंगे. सर्दियों में चेहरे पर साबुन लगाने से स्किन का नेचुरल ऑयल कम हो सकता है और पीएच लेवल भी डिस्टर्ब हो सकता है. ऐसा होने से स्किन पर इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए चेहरे पर साबुन कम मात्रा में ही लगाना चाहिए. नहाने के बाद मॉइश्चराइजर लगाना जरूरी है, ताकि स्किन को फटने से बचाया जा सके.

इस तरह करें अपना बचाव

डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप चेहरे पर होने वाली इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो मॉइश्चराइजिंग साबुन का इस्तेमाल करें. स्किन की नमी बरकरार रखने के लिए मॉइश्चराइजर लगाएं. डॉक्टर की सलाह पर फेस वॉश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. मौसम के हिसाब से स्किन केयर में समय-समय पर बदलाव करने चाहिए. अगर आप अपना लुक हमेशा जवां बनाए रखना चाहते हैं तो हेल्थी डाइट लें और खूब पानी पीएं. हर दिन एक्सरसाइज करें और स्किन का विशेष ख्याल रखें.

