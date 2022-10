ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा काटते हैं मच्छर, कहीं आप तो नहीं मॉस्किटो मैग्नैट !

Why Some People Are Mosquito Magnets: कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं, तो कई लोगों को मच्छर कम काटते हैं. क्या आप इसकी वजह जानते हैं? एक हालिया स्टडी में इसे लेकर ए बड़ा खुलासा हुआ है. इस बारे में जान लीजिए.











Follow us on