जिंदगीभर बीमारियों से रहना है दूर, शरीर के इस अंग का रखें ख्याल, एंटीबॉडी का बन जाएगा भंडार

How To Keep Spleen Healthy: अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर का कौन सा अंग हमें बीमारियों से बचाता है, तो शायद आप जवाब नहीं दे पाएंगे. अक्सर आपने सुना होगा कि इम्यून सिस्टम (Immune System) हमारे शरीर का कवच होता है, जो बीमारियों से लड़ता है. इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में शरीर के सभी अंगों का योगदान होता है, लेकिन एक ऐसा ऑर्गन भी होता है, जो इम्यून सिस्टम में जान फूंकने का काम करता है. यह अंग एंटीबॉडी बनाकर इंफेक्शन से बचाता है. इस ऑर्गन को स्प्लीन (Spleen) कहा जाता है. हिंदी में स्प्लीन को प्लीहा या तिल्ली भी कहते हैं. अगर आप प्लीहा को हेल्दी रखेंगे, तो जिंदगीभर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रह सकता है और आप निरोगी जीवन जी सकते हैं.

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और एनडीएमसी के पूर्व सीएमओ डॉ. अनिल बंसल के मुताबिक प्लीहा या तिल्ली शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक होता है. यह ऑर्गन हमारी किडनी के ऊपर लेफ्ट साइड पसलियों के पास होता है. इसका मुख्य काम ब्लड फिल्टर करना, व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण करना, एंटीबॉडी बनाना होता है. यह हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को कंट्रोल करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है. इसे नेचुरल एंटीबायोटिक माना जा सकता है, क्योंकि यह हमें इंफेक्शन से बचाता है. प्लीहा ब्लड को फिल्टर करके स्टोर भी करता है और शरीर की फंक्शनिंग को सही बनाए रखने में काफी कारगर होता है.

प्लीहा में भी हो सकता है इंफेक्शन

डॉ. अनिल बंसल कहते हैं कि वैसे तो प्लीहा हमारे शरीर को इंफेक्शन से बचाने में मददगार होता है, लेकिन कई बार प्लीहा में इंफेक्शन हो जाता है. ऐसी कंडीशन में इस पर सूजन आ जाता है और हेल्थ बिगड़ने लगती है. अगर आपको किडनी के ऊपर लेफ्ट साइड में दर्द, सूजन महसूस हो या लगातार बुखार आए, तो यह प्लीहा में दिक्कत का संकेत हो सकता है. ऐसे में आप जल्द से जल्द फिजीशियन से मिलकर अपनी जांच कराएं.

आमतौर पर अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई के जरिए प्लीहा की जांच की जाती है. प्लीहा में इंफेक्शन या कोई गंभीर बीमारी हो जाए, तो लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. ऐसा करना जानलेवा हो सकता है. लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए. डॉक्टर की मानें तो इसे हेल्दी रखने का कोई अलग तरीका नहीं है. आप बेहतर लाइफस्टाइल और अच्छे खान-पान से इसे हेल्दी रख सकते हैं.

