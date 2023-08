How to make my stomach empty faster: जब पेट का बोझ भारी हो तो तन और मन दोनों नाखुश रहता है. पेट में जमा मल के कारण भारी खींझ होती है. अधिकांश इंसान के जीवन में कभी-कभी पेट से जुड़ी ऐसी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ता है. सुबह-सुबह पेट साफ ही नहीं होता. जब पेट में भारीपन हो और लगे कि सारा स्टूल पेट में ही जमा हो रहा है तो इसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं. आमतौर पर जब सप्ताह में दो या तीन बार स्टूल पास हो तो कॉन्स्टिपेशन माना जाता है. इसमें स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है जिसके कारण पेट की गतिविधियां कम होने लगती है. हार्ड स्टूल के कारण बाथरूम में बहुत जोर लगाना पड़ता है जिससे और परेशानी बढ़ जाती है. कुछ लोगों को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है जो हमेशा के लिए रह जाता है. इसमें हमेशा पेट में दर्द और ब्लॉटिंग की समस्या रहती है. अगर आप भी पेट में जमा हो रहे महीनों के मल से परेशान हो रहे हैं तो यहां विज्ञान प्रमाणित ऐसी चीज के बारे में बता रहे हैं जो पेट के कोने-कोने से गंदगी को निकाल फेकेंगी.

तेजी से स्टूल को बाहर निकालता है

इस करामाती चीज का नाम है केस्टर ऑयल या अरंडी का तेल. आदिम काल से ही लोग अरंडी के तेल का इस्तेमाल स्मूथनिंग के लिए किया करते हैं लेकिन वर्तमान कई रिसर्च में यह साबित हो चुका है अरंडी के तेल के बेमिसाल फायदे हैं. हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक 2011 में हुए एक अध्ययन में यह साबित हुआ कि अरंडी का तेल बेहद लेक्सेटिव होता है. वैज्ञानिकों ने पाया कि अरंडी के तेल में रिसीनोलिक एसिड होता है जो एक प्रकार का फैटी एसिड है और यह आंत की दीवाल में स्मूथनिंग मसल्स में रिसेप्टर से बंध जाता है जिसके कारण आंत के मसल्स में संकुचन आता है और फिर बाउल मूवमेंट सही से सक्रिय हो पाता है. जैसे ही रिसीनोलिक एसिड रिसेप्टर के साथ बंधना शुरू होता है आंत में मसल्स में तेज संकुचन होता है और इस कारण स्टूल को तेजी पुश आउट कर देता है.

सबसे बड़ी बात यह है कि अरंडी का तेल उसी तरह तेजी से काम करता है जैसे पेट को साफ करने वाली कोई दवा स्टीमूलेंट लेक्सेटिव की तरह काम करता है. अरंडी का तेल इसी तरह का प्रभाव गर्भाशय पर भी डालता है यानी गर्भाशय को चिकना करता है जिसके कारण प्रसव में आसानी होती है. वैज्ञानिकों ने कहा कि इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि अरंडी का तेल क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत तेजी से काम करता है और पेट के अंदर कई दिनों की गंदगी को बहुत जल्दी बाहर कर देता है.

अरंडी के तेल का कैसे करें इस्तेमाल

कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल तरल पदार्थ होता है जिसे आप मुंह से पी सकते हैं लेकिन इसका स्वाद अच्छा नहीं होता है, इसलिए सीधा मुंह से लेना थोड़ा मुश्किल है. अगर पेट में पड़ी महीनों की गंदगी के लिए अरंडी के तेल का इस्तेमाल करना है तो इसे आप 15 एमएल एक बार में ले सकते हैं. यह करीब 3 चम्मच के बराबर होगा. इसके टेस्ट को सही करने के लिए आप अरंडी के तेल को एक घंटे तक पहले फ्रीज में छोड़ दें. इसके बाद इसका इस्तेमाल करें. अगर टेस्ट आपको खराब लगता है तो आप इसे फ्रूट जूस के साथ ले सकते हैं. बाजार में फ्लेवर्ड कैस्टर ऑयल भी मिलने लगा है. अरंडी का तेल बहुत तेजी से असर करता है. इसका प्रभाव सामने आने में 2 से 6 घंटे का समय लगता है. इसलिए यदि आप इसे दोपहर में लेते हैं तो शाम तक पेट से पूरी तरह गंदगी निकल जाएगी. हालांकि अरंडी के तेल का इस्तेमाल बार-बार नहीं करना चाहिए. अगर एक दो बार में पेट साफ नहीं होता है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अरंडी का तेल फायदेमंद नहीं है. 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी अरंडी का तेल नहीं लेना चाहिए.

