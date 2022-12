सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है स्ट्रोक का खतरा, जानिए क्या हैं 4 बड़े कारण

Causes of Stroke In Winter Season : सर्दियों के महीनों में मौसम में बदलाव और बढ़ती ठंड के साथ कई छोटी और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में कई रिपोर्ट्स के अनुसार स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में स्ट्रोक के कुछ सामान्य लक्षण जैसे सिर दर्द होना, आंखों से धुंधला दिखना या देखने में परेशानी होना, बोलने और समझने में परेशानी होना या शरीर के किसी हिस्से में पैरालिसिस होना हो सकते हैं. सर्दी के मौसम में इंफेक्शन, सीजनल डिप्रेशन, धूप ना निकलना और फिजिकल एक्टिविटी की कमी से स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है.

गर्मियों के मौसम की तुलना में सर्दी के दिनों में स्ट्रोक के मामले काफी हद तक बढ़ जाते हैं और खतरा अधिक होता है. हालांकि इसके कोई स्पष्ट कारण अभी तक सामने नहीं आए हैं, आइए हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार सर्दी में स्ट्रोक के कुछ सामान्य कारण जानते हैं –

सर्दी के मौसम में स्ट्रोक के सामान्य कारण :इंफेक्शन :वेरी वेल हेल्थ डॉट कॉम के अनुसार सर्दियों में कई इंफेक्शन बढ़ जाते हैं, जो स्ट्रोक के खतरे को भी बढ़ा सकते हैं. इस मौसम में इंफेक्शन से बचाव स्ट्रोक के खतरे को कम करने में सहायक हो सकते हैं. ऐसे में इंफेक्शन से बचने के लिए साफ-सफाई का खास ख्याल रखें और अपने साथ हमेशा सैनिटाइजर कैरी करें. इस मौसम में इंफेक्शन से बचने के लिए हाइड्रेटेड रहें और आराम करें.

फिजिकल एक्टिविटी की कमी :सर्दी में अगर आपको इंफेक्शन है, तो ही आपको घर में रहना चाहिए. अगर आप स्वस्थ हैं तो फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज जरूर करें, सर्दियों में एक्सरसाइज करने से इम्युनिटी बढ़ती है. हेल्दी रहने और स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थितियों से बचने के लिए नियमित एक्सरसाइज करें. नियमित एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर सही रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हेल्दी वेट मेंटेन रहता है.

डिप्रेशन :सर्दियों के दिनों में धूप और फिजिकल एक्टिविटी की कमी से सीजनल डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. डिप्रेशन स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाने के साथ गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है. इसीलिए सर्दियों में स्ट्रेस और डिप्रेशन को नजरअंदाज ना करें और किसी एक्सपर्ट का सलाह लें.

विटामिन डी की कमी :सर्दियों के मौसम में विटामिन डी और खासकर धूप की कमी सीजनल डिप्रेशन और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकती है. इसीलिए सर्दियों में जब भी मौका मिले तभी धूप में ज्यादा से ज्यादा समय बिताए और अपना खास ख्याल रखें.