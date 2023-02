वजन कम करने के लिए सब कुछ करके गए हैं थक, बस एक काम और कीजिए, जिम गए बगैर मोटापे की होगी छुट्टी

Hour of Walking Per day for Weight Loss:मोटापा दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है. पिछले 30 सालों में मोटे लोगों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2016 में ही मोटापे से पीड़ित वयस्कों की संख्या 1.9 अरब पहुंच गई थी. आजकल तो अधिकांश बच्चों का भी वजन बढ़ा हुआ है. 2020 के आंकड़ों के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के 3.9 करोड़ बच्चे ज्यादा वजन के शिकार हैं. अगर एक वयस्क का बीएमआई 25 से ज्यादा है तो उसका वजन बढ़ा हुआ है लेकिन अगर बीएमआई 30 से भी ज्यादा हो जाए तो वह मोटापे की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं. मोटापे के कारण डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी प्रोबल्म, ब्रेन प्रोब्लम जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है. हालांकि अच्छी बात यह है कि मोटापा को रोजाना चलकर भी कम किया जा सकता है.

दरअसल, एक्सरसाइज करने के बावजूद अगर वजन कम नहीं होता तो इसकी कई वजहें हो सकती है. लेकिन प्रमुख वजह यह होती है कि फिटनेस लक्ष्य को पाने के लिए अच्छा तरीका और डाइट प्लान सही से नहीं बना पाते हैं. अगर हम सही से फिटनेस गोल के लिए बेहतरीन तरीके को अपनाएं तो आसानी से वजन को कम किया जा सकता है. वह भी बहुत कम मेहनत किए. तो आइए जानते हैं कि कैसे पैदल चलकर वजन को कम किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें- कितना होना चाहिए नॉर्मल ब्लड शुगर? कब समझें कि हो गया डायबिटीज का हमाल, एक ही चार्ट में समझ जाइए पूरी बात

जिम जाने की जरूरत नहीं

इंडियन एक्सप्रेस की खबर में फिटनेस ट्रेनर सिमरन वलेचा ने वजन कम करने के लिए कुछ टिप्स बताए हैं. उनका मानना है कि प्रति दिन एक घंटे की सैर भी आपको कैलोरी कम करने में मदद कर सकती है. यानी रोजाना अगर एक घंटे वॉक किया जाए तो आप जितनी कैलोरी लेते हैं, उससे कहीं ज्यादा कैलोरी बर्न कर देते हैं. इससे हर महीने 2 से 3 किलो तक वजन कम किया जा सकता है. सिमरन कहती हैं कि वजन कम करने के लिए वर्कआउट के साथ-साथ डाइट जरूरी है. लेकिन लोग जब यह कहे कि डाइट में मीठी चीजों का सेवन छोड़ दें तो ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है. आप सब कुछ खा सकते हैं बस एक घंटे रोज वॉक कीजिए. इससे आसानी से आप 200-300 कैलोरी ज्यादा बर्न कर सकते हैं. इसके अलावा रोजाना अपने शरीर को हिलाते-डुलाते रहने से भी वजन कम करने में मदद मिल सकती है. इसके लिए जिम जाने की भी जरूरत नहीं है. यह काम अपने आप कर सकते हैं.

डायबिटीज-बीपी समेत 5 बीमारियों में खाएं भुंई आंवला आगे देखें…

किस तरह वॉक वजन कम करने में है मददगार

फिटपाठशाला के सह-संस्थापक रचित दुआ कहते हैं कि सामान्य वॉक वजन कम करने बेहद मददगार है. इसके लिए अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो इसका फायदा बहुत ज्यादा है. सामान्य तौर पर एक घंटे में 5,500-6,500 स्टेप्स तक लोग चल लेते हैं लेकिन यदि इससे ज्यादा चलते हैं तो इससे और अधिक फायदा होगा. दुआ ने बताया कि शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए वॉकिंग सबसे सस्ता उपाय है. इससे न केवल फैट बर्न होगा बल्कि हार्ट भी तंदुरुस्त रहेगा और तनाव भी कम होगा. एक तरह से वॉक ओवल ऑल हेल्थ में सुधार करने के सबसे बेहतरीन तरीका है.उन्होंने कहा कि हर रोज 6 से10 हजार कदम चलना कई मायनों में हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. कदमों को मापने के लिए आप आप वॉक करते समय स्टेप ट्रैकर बैंड या फिर घड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- 5 चीजें यूरिक एसिड स्पाइक का चढ़ा देती हैं पारा, किडनी का भी हो जाता है बुरा हाल, बनाती हैं गंदगियां

इसे भी पढ़ें-शरीर में यूरिक एसिड मचाने लगी है खलबली? इस हरी पत्ती का जूस कर देगा काम तमाम, एम्स की रिसर्च में भी हुआ साबित