Can Looking at solar Eclipse Damage your Eyes: आज (25 अक्‍टूबर) को सूर्य ग्रहण लगने वाला है. इस खगोलीय घटना को देखने की इच्‍छा हर किसी को होती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक हो सकता है. ग्रहण के समय सूर्य की किरणें काफी केंद्रित हो जाती हैं, जिससे इसकी रोशनी काफी चटकीली हो जाती है. ऐसे में सूर्य को डायरेक्‍ट देखने से रेटिना जल भी सकता है और आंखों की रोशनी परमानेंट डैमेज हो सकती है. टाइम में नासा के हवाले से बताया गया है कि सूर्य ग्रहण को सेफ तरीके से देखने का एक मात्र उपाय है कि आप ‘एक्‍लिप्‍स ग्‍लास’ का इस्‍तेमाल करें.

क्‍यों आंखों को पहुंचाता है ये नुकसान

दरअसल, ग्रहण के दौरान सूर्य को नग्न आंखों से देखने से आपका रेटिना जल सकता है, जिससे आपके मस्तिष्क द्वारा देखे जाने वाले चित्रों को नुकसान पहुंच सकता है. इसे “एक्लिप्स ब्लाइंडनेस” के रूप में जाना जाता है, जिसमें अस्थायी या स्थायी दृष्टि हानि हो सकती है. इससे अंधापन भी हो सकता है.

विशेषज्ञों का क्‍या है कहना?कनाडा की खगोलीय सोसायटी और एक पूर्व ऑप्टोमेट्री प्रोफेसर और रॉयल के अध्यक्ष डॉ. बी. राल्फ चाउ का कहना है कि अगर लोग सूरज को उचित सुरक्षा के बिना देखते हैं तो उनकी आंखों को नुकसान का खतरा रहता है. हालांकि, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितनी बार और कितनी देर तक बिना सुरक्षा के सूरज को देखते हैं. उन्‍होंने बताया कि ग्रहण को देखकर पूरी तरह से अंधा हो जाना संभव नहीं है, क्योंकि चोट आपके दृश्य क्षेत्र के मध्य भाग तक सीमित होता है.

आंखों में नुकसान के लक्षणक्षति से जुड़े कोई तत्काल लक्षण या दर्द नहीं होता, इसलिए उस समय यह जानना मुश्किल है कि आप वास्तव में ग्रहण की वजह से अंधेपन से पीड़ित हैं. जब आप सूरज को बिना फिल्टर किए देखते हैं तो किसी भी चीज को देखने में चकाचौंध प्रभाव नजर आता है. इस वजह से कन्‍संट्रेशन में दिक्‍कत आ सकती है और हर जगह धब्‍बा-धब्‍बा महूसस होता है. लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका रेटिना क्षतिग्रस्त हो गया है. चाउ के अनुसार, लक्षण आमतौर पर ग्रहण देखने के 12 घंटे बाद सक्रीय होते हैं. अक्‍सर जब लोग सुबह उठते हैं तो उन्‍हें महसूस होता है‍ कि उनकी दृष्टि बदल गई है.

