How To Make The Heart Healthy In Pregnancy- प्रेग्नेंसी में बढ़ते बच्‍चे को सहारा देने के लिए महिला के हार्ट को अधिक मेहनत करनी पड़ती है जिस वजह से उसके हार्ट पर अधिक प्रेशर पड़ने लगता है. अधिक प्रेशर की वजह से कई बार फास्‍ट हार्टबीट, चेस्‍ट पेन और सांस लेने में कठिनाई आ सकती है.











Follow us on