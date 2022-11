Reasons for the smell of sweat – पसीना सबको आता है लेकिन हर किसी के पसीने से बदबू आए ये जरूरी नहीं. कई लोग पसीने की बदबू से परेशान रहते हैं. हालांकि खुशबू वाले साबुन से नहाने और परफ्यूम छिड़कने के बाद बदबू कम हो जाती है लेकिन कुछ लोगों के पसीने की बदबू नहाने के बाद भी नहीं जाती. पसीने की बदबू कई बार शर्मिंदगी का कारण बन जाती है. लेकिन क्‍या आपने कभी सोचा है कि आखिर पसीने की बदबू क्‍यों नहीं जाती. शरीर की बदबू स्किन पर बैक्‍टीरिया और पसीने के मिश्रण के कारण होती है. कई बार शरीर की बदबू हार्मोंस, खाने, इंफेक्‍शन, दवाओं और डायबिटीज जैसे स्थितियों के कारण बदल भी सकती है. ऐसे कई कारण हैं जो पसीने की बदबू को बढ़ावा दे सकते हैं चलिए जानते हैं इनके बारे में.

हार्मोंस चेंजअत्‍य‍धिक पसीना आना और शरीर से बदबू आना हार्मोनल उतार-चढ़ाव के कारण हो सकता है. क्‍लीवलैंड क्‍लीनिक के अनुसार शरीर से गंध तब आती है जब व्‍यक्ति किसी विशेष स्थिति में होता है. प्रेग्‍नेंसी, प्रीमेनोपॉज या मेनोपॉज के दौरान हार्मोन और स्‍वेट ग्‍लैंड एक्टिविटी में वृद्धि के कारण पसीने में अधिक बदबू आती है. इस अवस्‍था में महिलाओं को हॉट फ्लैश और रात में पसीने का अनुभव होता है जो पसीने की बदबू को बढ़ा सकता है.

कोई बीमारी के कारण

अधिक पसीना आने के कारण शरीर से बदबू आने की आशंका बढ़ जाती है. पसीना कुछ चिकित्‍सीय स्थितियों और बीमारियों के कारण भी हो सकता है जैसे-डायबिटीज, मोटापा, थाइरॉयड, किडनी डिजीज, इंफेक्‍शन और गाउट. यदि शरीर की बदबू में अचानक परिवर्तन महसूस करते हैं तो तुरंत डॉक्‍टर से संपर्क करें.

मसालेदार खाना

मसालेदार खाना, प्‍याज, लहसुन, शराब और कैफीन का अधिक सेवन भी पसीने की बदबू का कारण बन सकता है. शरीर में प्रोटीन बढ़ने से बदबू में भी वृद्धि हो सकती है.

अधिक स्‍ट्रेस लेनाउन लोगों के पसीने से अधिक बदबू आती है जो ज्‍यादा चिंता, घबराए हुए और तनावग्रस्‍त रहते हैं. यदि शरीर से अधिक बदबू आ रही है तो इसका मतलब है कि शरीर बहुत अधिक तनाव में है. शरीर में पसीना आना आम है लेकिन पसीने से अधिक बदबू आना किसी समस्‍या का कारण हो सकता है. अधिक पसीना या बदबू आने पर डॉक्‍टर से परामर्श करें.