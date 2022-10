बुखार, खांसी और गले में हो रही खराश स्वाइन फ्लू के लक्षण तो नहीं? ऐसे करें पहचान

Tips To Protect The Family From Swine Flu: जो लोग स्‍वाइन फ्लू से इन्‍फेक्‍टेड होते हैं उन्‍हें थकान, बुखार, भूख में कमी, खांसी और गले में खराश की समस्‍या हो सकती है. इसके लक्षण मौसमी फ्लू की तरह ही होते हैं. कुछ लोगों में पेट दर्द, उल्‍टी और दस्‍त जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं.











Follow us on