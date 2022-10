बार-बार पेट फूलने और गैस बनने हैं परेशान? जानें इसकी 3 सबसे बड़ी वजह और बचाव के तरीके

These 3 things Can Cause Bloating: क्या आप अक्सर अपने पेट में सूजन, गैस या पेट में कसाव अनुभव करते हैं? अगर हां तो ये समस्‍या अकेले आपके साथ नहीं हे. दरअसल, इनकी वजह से कई लोग खाने से डरने लगते हैं और कुछ भी खाने के बाद असहज महसूस करते हैं. कई बार तो लोग गैस दूर करने वाली दवाओं को धरल्‍ले से इस्‍तेमाल करने लगते हैं जिसका अपना अलग नुकसान हो सकता है. लेकिन अगर दोबारा या बार बार आप ब्‍लोटिंग की समस्‍या से परेशान हो रहे हैं तो इसकी वजह आपके खाने का तरीका हो सकता है. आयुर्वेद और गट हेल्‍थ कोच डॉ. डिंपल जांगडा ने इंस्‍टाग्राम पर पेट में सूजन या ब्‍लोटिंग के तीन सबसे सिंपल कारणों को साझा किया और बताया कि इन चीजों को ध्‍यान में रखकर आप ब्‍लोटिंग की समस्‍या को दूर कर सकते हैं.

क्‍या कहना है विशेषज्ञ काडॉ डिंपल जांगडा ने बताया कि अगर आप बिना पका हुआ भोजन करें तो इससे आपके पेट में सूजन अनुभव हो सकता है. इसके अलावा अगर खाना पेट में जाकर पचा नहीं है तो भी यह ब्‍लोटिंग की वजह बनता है. यही नहीं, खाने के गलत कॉम्बिनेशन की वजह से भी पेट में ब्‍लोटिंग की समस्‍या हो सकती है. ब्‍लोटिंग की वजह से पेट हमेशा फूला फूला और असहज महसूस होता है. इन तीनों बातों को ध्‍यान में रखकर हम ब्‍लोटिंग से बच सकते हैं.

बिना पका खानायह सबसे बड़ा कारण है पेट में ब्‍लोटिंग की समस्‍या का. अगर आप बिना अच्‍छी तरह पकाए खाना खाएंगे तो इससे छोटी आंत में जाकर बैक्‍टीरिया के साथ रिएक्‍शन करेंगे और पेट में गैस बनेगा. इसलिए हरी पत्‍तेदार सब्जियों, साग, सूप आदि को अच्‍छी तरह से पकाकर ही खाएं. किसी भी तरह के अनाज को पकाने से पहले कम से कम 4 घंटा या रात भर पानी में भिगोकर रखें, अगर पेट में समस्‍या रही है तो फलों को भी पका कर ही खाएं.

पाचन की कमीबेहरत होगा कि आप अपने खाने का जब भी खाएं तो कम से कम 32 बार चबाएं. ऐसा करने से सलाइवा बेहतर तरीके से निकलता है और आपके डायजेशन को बेहतर रखता है. ऐसा नहीं करने पर पेट में गैस बन सकता है.

गलत कॉम्बिनेशन में खानाअलग अलग खाने की चीजें आपस में रिएक्‍ट कर सकती हैं. ऐसे में अगर आप गलत तरीके के कॉम्बिनेशन बनाकर खाएंगे तो आपके पेट में गैस, ब्‍लोटिंग की समस्‍या हो सकती है. मसलन अगर आप दूध के साथ खट्टे नींबू का सेवन करेंगे तो ये पेट में गैस की समस्‍या को बढ़ा सकता है.