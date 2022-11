दुनिया में इन 10 बीमारियों से होती हैं सबसे ज्यादा मौतें ! हार्ट डिजीज 'सुपर किलर'

Leading Causes of Death Across Globe: आज के दौर में बीमारियों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. बड़ी तादाद में लोग बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में समा रहे हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 में दुनिया में करीब 5.54 करोड़ लोगों की मौत अलग-अलग बीमारियों की वजह से हुई. कोविड-19 के अलावा भी हर साल कई बीमारियां लोगों को मौत के घाट उतार रही हैं. क्या आप जानते हैं कि कौन सी बीमारियां मौत की सबसे बड़ी वजह बन रही हैं? आज आपको उन 10 बीमारियों के बारे में बताएंगे, जो हर साल मौत का तांडव करती हैं.

जानें टॉप 5 किलर डिजीज

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के बाद हार्ट डिजीज से मौतों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. वर्तमान समय में आईसेमिक हार्ट डिजीज (Ischaemic Heart disease) मौत की सबसे बड़ी वजह है. साल 2019 में 5.54 करोड़ लोगों की मौत अलग-अलग बीमारियों की वजह से हुई थी, जिसमें 16% मौतें हार्ट डिजीज की वजह से हुई थीं. यह आंकड़ा बढ़ना चिंताजनक है. इस वक्त हार्ट डिजीज को सबसे बड़ा किलर कह सकते हैं. दूसरे नंबर पर स्ट्रोक (Stroke) और तीसरे नंबर पर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) है. चौथे नंबर पर लोअर रेस्पिरेट्री इनफेक्शन और पांचवें नंबर पर न्यू नेटल कंडीशन हैं.

टॉप 10 की लिस्ट में ये बीमारियां भी शामिल

इस लिस्ट छठवें नंबर पर ब्रोंकास और लंग कैंसर है. सातवें नंबर पर अल्जाइमर और डिमेंशिया है. आठवें नंबर पर डायरियल कंडीशन, नौवें नंबर पर डायबिटीज मेलिटस और दसवें नंबर पर किडनी डिजीज है. इन 10 डिजीज ने पिछले कुछ सालों में लोगों की सबसे ज्यादा जान ली हैं. इन बीमारियों के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है जो खतरे का संकेत है. वक्त रहते लोगों को इन बीमारियों का सही इलाज कराने की जरूरत है.

लगातार बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले

पिछले कुछ महीनों में देश में भी हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं. तमाम सिलेब्रिटीज को भी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की वजह से जान गंवानी पड़ी है. जानकारों की मानें तो बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल, गलत खानपान, स्मोकिंग समेत कई चीजें हार्ट अटैक को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं. जिम में बॉडी बनाने की चाहत में तमाम सप्लीमेंट यूज़ करना भी हार्ट हेल्थ के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. इसलिए सभी को समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए और बीमारी का शुरू में ही इलाज कराना चाहिए.

