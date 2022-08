लिवर को हेल्दी रखने के लिए इन 11 चीजों का करें सेवन, मिलेंगे गज़ब के फायदे

How to Keep Liver Healthy: लिवर हमारे शरीर के पावरहाउस के रूप में काम करता है. यह प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन से लेकर विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज तक कई जरूरी फंक्शन करता है. यह एल्कोहल, दवाओं और मेटाबॉलिज्म से निकलने वाले टॉक्सिक पदार्थों को तोड़ने में अहम भूमिका निभाता है. स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने लिवर को सही आकार में रखना महत्वपूर्ण होता है. इसके साइज में बदलाव और सूजन कई बीमारियों की वजह बन जाती है. आज आपको कुछ ऐसे फूड्स और पेय पदार्थों के बारे में बता रहे हैं, जिनके सेवन से आपका लिवर हेल्दी रहता है.

कॉफी और चायहेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक कॉफी का सेवन लिवर के लिए फायदेमंद होता है. कॉफी लिवर में एंटीऑक्सीडेंट के स्तर को बढ़ाती है और सूजन कम करती है. यह लिवर की बीमारी, कैंसर और फैटी लिवर के जोखिम को कम करने में मदद करती है. इसके अलावा ब्लैक और ग्रीन टी लिवर में एंजाइम और फैट के स्तर को बेहतर बना सकती है. अगर आप ग्रीन टी का अर्क ले रहे हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है.

ग्रेपफ्रूट, अंगूर और जामुन

ग्रेपफ्रूट में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट लिवर की सूजन कम करने और इसके सुरक्षात्मक तंत्र को बढ़ाने में मददगार साबित होता है. इसके अलावा कुछ स्टडी में यह भी पता चला है कि अंगूर लिवर फंक्शन को बेहतर करने में मदद करता है. यह लिवर को होने वाले नुकसान से बचाता है. जामुन में उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो लिवर को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं. वे इसकी प्रतिरक्षा और एंटीऑक्सीडेंट प्रतिक्रियाओं को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकते हैं.

चुकंदर का जूस और जैतून का तेल

चुकंदर का रस लिवर को ऑक्सीडेटिव डैमेज और सूजन से बचाने में मदद करता है. कई स्टडीज से पता चला है कि जैतून के तेल का सेवन लिवर में फैट के स्तर को कम करने, ब्लड फ्लो बढ़ाने और लिवर एंजाइम के स्तर में सुधार करने में मदद करता है. आप खाना बनाते समय जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपको और भी कई फायदे होंगे.

पत्तेदार सब्जियां और अखरोट

ब्रोकली और ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसी सब्जियां लिवर के प्राकृतिक डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम को बढ़ाने में मददगार होती हैं. इनके सेवन से लिवर को होने वाले नुकसान से बचाने और लिवर एंजाइम के रक्त स्तर में सुधार करने में मदद मिल सकती है. अखरोट का सेवन लिवर एंजाइम के स्तर में सुधार कर कई बीमारियों से बचाव करता है.

फैटी फिश

नॉन-वेज खाने वाले लोग अपनी डाइट में फैटी फिश को शामिल करके लिवर को हेल्दी रख सकते हैं. ओमेगा-3 से भरपूर फैटी फिश खाने से लिवर को कई फायदे होते हैं. हालांकि ओमेगा -6 से ओमेगा -3 के अनुपात को नियंत्रण में रखना भी जरूरी होता है.