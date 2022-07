नींद न आने की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत दिलाएंगे ये फूड्स, डाइट में तुरंत करें शामिल 

Best Foods To Help You Sleep: वर्तमान समय में बड़ी संख्या में लोग नींद न आने की परेशानी से जूझ रहे हैं. जब किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती, तो उस कंडीशन को इनसोम्निया (Insomnia) कहा जाता है. देश में लाखों लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं. नींद न आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल और खाने-पीने की आदतों को सुधार लें, तो इस समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है.

अगर आप अपनी डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को शामिल कर लें, तो हेल्दी रहने के साथ कई बीमारियों से बच सकते हैं. आज आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बता रहे हैं, जिनका सेवन करने से आपको बेहतर नींद आ सकती है.

क्या कहती है स्टडी?

स्लीप फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक नींद और खाने के संबंध को लेकर कई स्टडी की जा चुकी हैं. इनमें से कुछ में कहा गया है कि कई ऐसे फूड होते हैं, जो आपको बेहतर नींद लेने में मदद कर सकते हैं. इनमें कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो नींद से जुड़ी परेशानियों को कम करने में कारगर साबित होते हैं. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि ये फूड इनसोम्निया को किस हद तक ठीक कर सकते हैं. इन फूड्स को डाइट में शामिल करने से कई हेल्थ बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे.

इन चीजों को डाइट में करें शामिल

कीवी फ्रूट (Kiwi Fruit) खाने में बेहद टेस्टी और पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसमें कई विटामिंस, मिनरल्स, पोटेशियम और फोलेट की भरपूर मात्रा होती है. सोने से पहले कीवी फ्रूट खाने से बेहतर नींद आती है.

टार्ट चेरी जूस (Tart Cherry Juice) पीने से आपकी नींद की समस्या का समाधान हो सकता है. कुछ रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जो लोग हर दिन दो कप चेरी जूस पीते हैं, उन्हें अच्छी नींद आती है.

रात को सोने से पहले दूध (Milk) पीना हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है. सोने से पहले दूध पीने से आपकी नींद कम टूटेगी और आप बेहतर तरीके से सो पाएंगे. इससे डाइजेशन भी बेहतर होता है.

जो लोग नॉनवेज खाते हैं, वे फैटी फिश (Fatty Fish) अपनी डाइट में शामिल कर लें तो नींद की क्वालिटी कई गुना बेहतर हो सकती है. इसमें विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड की भरपूर मात्रा होती है.

अगर आप अपनी डाइट में चावल (Rice) शामिल कर लें, तो इससे बेहतर नींद हासिल की जा सकती हैं. जापान में हुई एक स्टडी में यह बात सामने आई थी. चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भरपूर होती है, जो नींद को बेहतर बना सकती है.

