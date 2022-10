पार्टी में ज्यादा खा लिया है ऑयली फूड तो असर कम करने के लिए करें ये काम

Things To Do After Eating Too Much Oily Food: कभी-कभी हम सभी फूड क्रेविंग की वजह से ऑयली फूड्स खा लेते हैं और बाद में पछतावा होता है. यह हमारे वजन को तो बढ़ाने का काम करता ही है, सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है. बता दें कि ऑयली चीजों में कैलोरी, ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट उच्च मात्रा में पाया जाता है जो मोटापे के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग के जोखिम को भी बढ़ा सकता है. यही नहीं, यह आपके ब्‍लड प्रेशर को बढ़ाने का काम भी करता है. स्‍टाइलक्रेज के मुतबिक, अगर आपने पार्टीज में बहुत अधिक तैलीय भोजन का सेवन कर लिया है तो इसके प्रभाव को आप कम करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि तैलीय भोजन खाने के बाद आप ऐसा क्‍या करें जिससे इसका असर कम हो जाए.

ऑयली खाना खाने के बाद क्‍या करें

गुनगुना पानी पिएंजब आप गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे ऑयली फूड फ्लश हो पाता है और डायजेशन सिस्‍टम अधिक सक्रियता से काम कर पाता है.

डिटॉक्‍स ड्रिंक पिएंडिटॉक्‍स ड्रिंक टॉक्सिन चीजों का शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है. इसके लिए आप नींबू पानी आदि का सेवन कर सकते हैं.

वॉक करेंअगर आप अधिक तैलीय भोजन किए हैं तो खाने के बाद कम से कम आधा घंटा वॉक जरूर करें. ऐसा करने से पाचनतंत्र भी बेहतर तरीके से काम करता है और वजन भी कम होता है.

प्‍लान करेंअगर आप रात में या दोपहर में हेवी ऑयली खाने वाले हैं तो बेहतर होगा आप ब्रेकफास्‍ट जरूर करें और ब्रेकफास्‍ट में सलाद, सब्जियां, अनाज आदि का सेवन करें.

दही का सेवनआप खाने के बाद एक कप ताजा दही का सेवन कर सकते हैं. ऐसा करने से आपका गट और डाइजेशन बेहतर तरीके से काम कर सकता है.

अधिक फल और सब्जियां खाएंजब भी भोजन की शुरुआत करें तो पहले एक कटोरी सलाद जरूर खाएं. इसके अलावा अधिक से अधिक ताजा सब्जियों का सेवन करें.

ठंडी चीजों को खाने पीने से बचेंहेवी भोजन और ऑयली खाने के बाद ठंडी चीजों को खाने पीने से बचें. इससे गैस और पाचन की समस्‍या हो सकती है.

तुरंत सोने न जाएंखाने के कम से कम 2 से 3 घंटे बाद सोने जाएं. ऐसा नहीं करने से फैट डीपोजीशन बढ़ने लगता है.