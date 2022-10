बीमारियों से दूर रहने के लिए कितनी सब्जियां और फल खाने चाहिए? वैज्ञानिकों को मिल गया सटीक जवाब

Three vegetables and Two fruits in your diet: अक्सर कहा जाता है कि हरी पत्तीदार सब्जियां और फ्रूट खाना सेहत के लिए फायदेमंद है और इससे कई बीमारियों से बचा जा सकता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लिए रोजाना कितने तरह के फल और सब्जियां खानी चाहिए. हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में बताया गया है कि रोजना तीन सब्जियां और दो तरह के फल का सेवन कई बीमारियों से बचा सकता है.











Follow us on