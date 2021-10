खाने पीने की इन चीजों को कभी तांबे के बर्तन में न रखें, सेहत को पहुंचा सकता है नुकसान

Do Not Drink These Things In Copper Vessel : तांबे के बर्तन (Copper Vessel) में पानी पीने को सेहत के लिए काफी फादयेमंद माना है. आप पानी को रातभर तांबे के बर्तन में रखें और सुबह इसे खाली पेट पिएं तो यह आपको कई तरह की हेल्‍थ प्रॉब्‍लम (Health Problem) से बचाता है. यह आपके पाचन को ठीक करता है और लीवर और किडनी को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है. इसके सेवन से वजन को भी कम किया जा सकता है. हालांकि कई तरह से फायदेमंद होने के बावजूद अगर हम इनमें कुछ चीजों का सेवन करें तो ये हानिकारक भी हो सकते हैं. यहां हम आपको बताते हैं कि आपको बेहतर सेहत के लिए कॉपर के बर्तनों में किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए.

इन चीजों को कभी ना रखें तांबे के बर्तन में

1.दूध, दही और चीज़

तांबे के बर्तन में भूलकर भी दूध या दूध से बनी चीजों को नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से सेहत को नुकसान हो सकता है. आपको बता दें कि यह आप में फूड प्वॉइजनिंग, नर्वसनेस की समस्‍या को बढा सकता है. दूध, दही, चीज कॉपर के साथ रिएक्‍ट कर सकते हैं और कॉपर प्‍वॉइजनिंग हो सकती है.

2.छाछ और लस्‍सी

वैसे तो छाछ और लस्‍सी सेहत के लिए काफी अच्‍छा माना जाता है लेकिन अगर इसे आप तांबे के बर्तन में लेते हैं तो ये सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. इनमें कुछ ऐसे तत्‍व होते हैं जो तांबे के साथ आसानी से रिएक्ट होते हैं जिसका सेहत को नुकसान पहुंचता है.

3.अचार

खट्टी चीजें जैसे अचार को भी तांबे के बर्तन में बिलकुल नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से आपकी सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. खट्टी चीजें तांबे के बर्तन के साथ आसानी से रिएक्शन करती हैं और उल्‍टी या डाइजेशन की समस्‍या आ सकती है.

4.नींबू पानी

वैसे तो नींबू स्वास्थ्य के लिए अच्‍छा होता है लेकिन अगर तांबे के बर्तन में नींबू पानी पिया जाए तो ये सेहत केा काफी नुकसान पहुंचा सकता है. दरअसल नींबू में एसिड होता है जो तांबे के साथ तेजी से रिएक्‍ट करता है. जिससे आपको पेट में गैस, दर्द जैसी समस्या शुरू हो सकती है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)