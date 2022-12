Covid-19 India: इम्यूनिटी और वैक्सीन समेत ये 4 बातें रखें ध्यान, कोविड का नया वैरिएंट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा !

Tips To Prevent Covid-19 New Variant Omicron BF.7: इस वक्त दुनियाभर में कोविड-19 के नए वैरिएंट Omicron BF.7 को लेकर तहलका मचा हुआ है. चीन में इसकी वजह से हालात गंभीर हो चुके हैं, जबकि जापान और भारत समेत कई देशों में यह वैरिएंट दस्तक दे चुका है. नए साल (New Year) के सेलिब्रेशन पर भी कोविड का खतरा मंडरा रहा है. पिछले तीन सालों से कोरोना ने लोगों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है और एक बार फिर इसके बढ़ते हुए खतरे ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. हर कोई खौफ में जी रहा है. जानकारों की मानें तो कोविड के नए वैरिएंट का असर भारत पर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए लोगों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा. नई दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के प्रिवेंटिव हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉ. सोनिया रावत से आज कोविड के नए वैरिएंट से बचने के आसान तरीके जान लेते हैं.

इन 5 टिप्स को अपनाएं, कोविड का खतरा होगा दूर

यूनिवर्सल प्रीकॉशन सबसे कारगर- कोविड के नए वैरिएंट से बचने के लिए लोगों को पहले की तरह कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा. घर से बाहर निकते वक्त मास्क लगाना होगा और हाथों को समय-समय पर सैनिटाइज करना होगा. न्यू ईयर पर पार्टी करने से बचना होगा और भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहना भी जरूरी है. पहले की तरह सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाकर भी आप संक्रमण के खतरे को कम कर सकते हैं. ये सभी यूनिवर्सल प्रीकॉशन हैं, जिन्हें अपनाकर आप खुद को कोविड से बचा सकते हैं.

