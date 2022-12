केला वजन घटाने के लिए फायदेमंद या वजन बढ़ाने के लिए? यहां जान लीजिए

Is Banana Is Weight Gaining Or Weight Loss: शरीर को हेल्‍दी रखने के लिए अधिक फल और सब्जियां का सेवन करने की सलाह दी जाती है. इसे हेल्‍दी ऑप्‍शन के रूप में चुना जाता है. केला भी इनमें से एक है, लेकिन केला कितना हेल्‍दी है? इसे वेट लॉस में खाना सही है या नहीं और क्‍या इसे खाने से वेट बढ़ता है. ऐसे ही कई सवाल हैं जिसका जवाब जानना बेहद जरूरी है. ऐसा दावा किया जाता है कि कुछ दिनों तक केला और दूध खाने से फैट लॉस करने में मदद मिल सकती है. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि केला खाने से शरीर का वजन बढ़ जाता है. हालांकि केला वेट लॉस और वेट गेन दोनों ही स्थितियों में कैल्शियम की पूर्ति कर सकता है. चलिए जानते हैं केला वेट लॉस फूड है या वेट गेन फूड.

केला वेट गेन या वेट लॉस फ्रूट?केला एक वर्सटाइल यानी बहुमुखी फ्रूट है जिसे वजन कम करने या बनाए रखने के लिए सीमित मात्रा में लिया जा सकता है. स्‍टाइल क्रेज डॉट कॉम के अनुसार इसे फुल मील की जगह ब्रेकफास्‍ट के तौर पर ले सकते हैं. केला फाइबर का महत्‍वपूर्ण सोर्स है जिसका सेवन करने से अनावश्‍यक कैलारी के सेवन से बचा जा सकता है. एक मिडियम साइज केला खाने से वजन घटाने में मदद मिलती है.

केले में हाई कैलोरी, कार्ब्‍स और शुगर होती है जो अनहेल्‍दी स्‍नैक्‍स के खाने से बेहतर हो सकती है. इसमें मौजूद फैट वेट कम करने और बढ़ाने दोनों में काम आता है. केला शरीर के मेटाबॉलिज्‍म को बढ़ाता है और शरीर को एनर्जी देता है. ये मोटापे और डायबिटीज के खतरे को कम करने में भी मदद करता है. पके और कच्‍चे दोनों केले में कम ग्‍लाइसेमिक इंडेक्‍स और हाई सेटिटी कंपाउंड होता है. ये एक प्रोटीन सप्लिमेंट है जिसे वजन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है.

वजन कम करने के लिए कैसे खाएं केलाकेले में हाई सेटिटी इंडेक्‍स और फाइबर होता है. केले को ब्रेकफास्‍ट के रूप में या प्री-वर्कआउट डाइट के रूप में खाना फायदेमंद हो सकता है. केला खाने से पेट अधिक देर तक भरा रहता है.

वजन बढ़ाने के लिए कैसे खाएं केलाकेला कैलोरी से भरपूर होता है, इसलिए केला खाना वजन बढ़ाने का सदियों पुराना तरीका माना जाता है. वजन बढ़ाने के लिए नियमित डाइट में इसे शामिल करें. इसे स्‍मूदी और मिल्‍क‍शेक किसी भी रूप में लिया जा सकता है. केले का सेवन वेट लॉस और वेट गेन दोनों में किया जा सकता है. लेकिन इसका नियमित सेवन किया जा सकता है. केले का सेवन करने से पहले एक्‍सपर्ट से सलाह कर लें.

