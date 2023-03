स्किन को जवां रखता है विटामिन C सीरम? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताए हैरान करने वाले फैक्ट, ऐसे लोग भूलकर भी न लगाएं

Vitamin C Serum Myths And Facts: सभी लोग लंबे समय तक अपनी स्किन को चमकदार और बेदाग रखना चाहते हैं. ग्लोइंग स्किन खूबसूरती में चार चांद लगा देती है. यही कारण है कि लोग स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने के लिए स्किन केयर के तमाम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. यह भी सच है कि उम्र बढ़ने के साथ स्किन ढीली होने लगती है और उस पर झुर्रियां आने लगती हैं. यह एक नेचुरल प्रोसेस है और इसे रोका नहीं जा सकता. हालांकि बाजार में तमाम कंपनियां एंटी-एजिंग प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, जिनका इस्तेमाल लोग खूब कर रहे हैं. इनमें से एक विटामिन C सीरम भी है. इन दिनों स्किन केयर में इस सीरम का इस्तेमाल करने का ट्रेंड बढ़ रहा है. हर कोई स्किन को जवां रखने के लिए सीरम का इस्तेमाल कर रहा है.

माना जाता है कि विटामिन C सीरम का इस्तेमाल करने से स्किन पर इंस्टेंट ग्लो आ जाता है और लंबे समय तक इसे यूज करने से स्किन लंबे समय तक जवां रहती है. तमाम लोग डॉक्टर की सलाह के बिना भी इसे यूज कर रहे हैं. अब सवाल उठता है कि क्या वाकई विटामिन C सीरम स्किन केयर के लिए वरदान साबित हो सकता है? क्या इसके इस्तेमाल से स्किन को ग्लोइंग और जवां रखा जा सकता है. इस बारे में यूपी के कानपुर स्थित जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. युगल राजपूत से भ्रम और सच्चाई जानेंगे. उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यह सीरम स्किन केयर में कितना कारगर है और इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना कितना सुरक्षित माना जा सकता है.

स्किन केयर में ज्यादा कारगर नहीं विटामिन C सीरम

डॉ. युगल राजपूत कहते हैं कि विटामिन C एक पावरफुल एंटी-ऑक्सीडेंट होता है, जो हमारी त्वचा, बालों और ब्लड वेसल्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. विटामिन सी को डाइट में शामिल किया जाए, तो यह स्किन समेत कई अंगों को फायदा पहुंचा सकता है. विटामिन C कई फलों और अन्य फूड्स में पाया जाता है और आमतौर पर लोग डाइट के जरिए इसकी पर्याप्त मात्रा प्राप्त करते हैं. विटामिन सी की कमी होने पर कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं. हालांकि विटामिन C सीरम की बात करें, तो यह स्किन केयर के लिए ज्यादा कारगर नहीं माना जा सकता है. लोग इसे एंटी-एजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, लेकिन यह काफी माइल्ड एंटी-एजिंग एजेंट होता है, जिसका कोई खास असर स्किन पर नहीं होता.

सीरम से स्किन को हो सकती हैं कई परेशानियां

डॉ. युगल के अनुसार कई लोगों को लगता है कि इस सीरम को लगाने से चेहरे पर ग्लो आ जाता है, लेकिन यह ग्लो टेंपररी होता है और कुछ समय बाद स्किन फिर वैसी हो जाती है. विटामिन C सीरम अलग-अलग कॉन्संट्रेशन में आते है, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए, वरना स्किन को नुकसान होता है. सीरम का इस्तेमाल करने से एक्ने की परेशानी बढ़ सकती है. स्किन इरिटेशन हो सकती है. ऑयली स्किन वाले लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना चेहरा खराब हो सकता है. सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी सीरम का इस्तेमाल स्किन केयर में न करें. अगर आपकी उम्र 30-35 साल से ज्यादा है, तो कम से कम इस्तेमाल करें. क्योंकि इसका कोई खास बेनिफिट नहीं है. हालांकि इसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते.

