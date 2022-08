विटामिन सप्लीमेंट्स का 'ओवरडोज' कहीं पड़ न जाए भारी, ये लक्षण दिखें तो हो जाएं सतर्क

Vitamin Supplements Overdose: कोरोना महामारी के बाद से ही लोग अपनी सेहत को लेकर काफी फ्रिकमंद हो गए हैं. कई लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज़ और हेल्दी फूड्स के अलावा विटामिन सप्लीमेंट्स भी लेने लगे हैं. भले ही इसके पीछे उनका मकसद खुद को स्वस्थ्य रखना हो, लेकिन कई बार सही जानकारी ना होने की वजह से विटामिन सप्लीमेंट्स लेना फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है. दरअसल, विटामिन सप्लीमेंट्स की मात्रा की सही जानकारी ना लेने से कई बार लोग अनजाने में ही इनका ओवरडोज ले लेते हैं, जो बाद में शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकता है.

अक्सर लोग विटामिन सप्लीमेंट्स लेने को डॉक्टरी सलाह के बिना ही शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना घातक हो सकता है. कई बार विटामिन सप्लीमेंट्स का ओवरडोज काफी खराब स्थिति को पैदा कर सकता है. आइए जानते हैं किस विटामिन के ओवरडोज से किस तरह के लक्षण नजर आते हैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि विटामिन सप्लीमेंट्स का ओवरडोज हो रहा है.

विटामिन ए (Vitamin A) – विटामिन A की टॉक्सिसिटी को हायपरविटामिनोसिस A भी कहा जाता है. ये अत्यधिक मात्रा में विटामिन A रिच फूड खाने से या फिर जरूरत से ज्यादा सप्लीमेंट लेने से पैदा हो सकती है. इस विटामिन की अधिकता होने पर हल्के लक्षण के तौर पर जी मिचलाना और गंभीर लक्षण होने पर इंटरक्रेनिनल प्रेशर, कोमा और मौत तक हो सकती है. एक बार में 200 एमजी से ज्यादा विटामिन A लेने पर हायपरविटामिनोसिस A हो सकता है.

विटामिन डी (Vitamin D) – अत्यधिक मात्रा में विटामिन D सप्लीमेंट्स का सेवन गंभीर दुष्प्रभाव दिखा सकता है. ऐसी सूरत में भूख में कमी आना, अचानक वजन कम हो जाना, अनियमित हार्ट बीट जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं और ऑर्गन डेमेज भी हो सकते हैं.

विटामिन ई (Vitamin E) – प्रेग्नेंसी के दौरान अगर मात्रा से ज्यादा विटामिन E सप्लीमेंट्स का सेवन कर लिया जाए तो इससे पेट के निचले हिस्से में दर्द की समस्या होने के साथ एमनियोटिक थैली समय से पहले टूट सकती है. ज्यादा सप्लीमेंट लेने की सूरत में ब्लड क्लॉटिंग होना बंद हो सकती है जिससे लगातार रक्त स्त्राव हो सकता है.

विटामिन बी (Vitamin B) – विटामिन B में विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, B7, B12 शामिल होते हैं. विटामिन B का एक दिन में तय मात्रा से ज्यादा सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर, पेट के निचले हिस्से में दर्द, विजन में परेशानी जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं. इतना ही नहीं इस वजह से लिवर भी डैमेज हो सकता है.

विटामिन सी (Vitamin C) – विटामिन C लेना सामान्य तौर पर सुरक्षित होता है. ये विटामिन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है. हालांकि अगर सप्लीमेंट के तौर पर आप विटामिन C का ज्यादा मात्रा में सेवन कर लेते हैं तो इससे डायरिया, पेट में मरोड़, जी मिचलाना, उल्टी जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं. इसका ज्यादा प्रयोग माइग्रेन अटैक भी ला सकता है.

विटामिन के (Vitamin K) – हेल्दी रहने के लिए विटामिन K सप्लीमेंट भी लिया जाता है. हालांकि सामान्य तौर पर इसके सेवन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. हालांकि, जो लोग एंटी-बायोटिक ले रहे हैं या फिर ब्लड को पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं उन्हें विटामिन K सप्लीमेंट लेने से बचना चाहिए.