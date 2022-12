इन 5 तरीकों को आदत में शुमार कर सर्दी में भी घटा सकते हैं वजन, इन्हें साइंस भी मानता है सही 

How to prevent weight gain in winter: अक्सर बड़े-बुजुर्द कहते हैं कि सर्दी में वजन बढ़ जाता है. इसका कारण है कि सर्दी में लोगों की गतिविधियां कम हो जाती हैं और तली-भुनी चीजें खाने की आदत भी बढ़ जाती है. ऐसे में यह लाजिमी है कि सर्दी में वजन बढ़ जाए. लेकिन यदि आप अपने वजन पर लगाम लगाना चाहते हैं तो अपनी आदतों में कुछ सुधार कर सर्दी में भी वजन पर लगाम लगा सकते हैं. दरअसल, पिछले 30 सालों में मोटे लोगों की संख्या 3 गुना बढ़ी है. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 2016 में ही मोटापा से पीड़ित वयस्कों की संख्या 1.9 अरब पहुंच गई थी. आजकल तो अधिकांश बच्चों का भी वजन बढ़ा हुआ है. 2020 के आंकड़ों के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के 3.9 करोड़ बच्चे ज्यादा वजन के शिकार हैं. अगर एक वयस्क का बीएमआई 25 से ज्यादा है तो उसका वजन बढ़ा हुआ है लेकिन अगर बीएमआई 30 से भी ज्यादा हो जाए तो वह मोटापे की बीमारी से पीड़ित हो जाते है. मोटापे के कारण डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी प्रोबल्म, ब्रेन प्रोब्लम आदि समस्याओं से जूझना पड़ता है. ऐसे में मोटापा न बढ़े इसके लिए अपनी आदतों में सुधार करना बहुत जरूरी है.

वजन घटाने के आसान नुस्खें

1. डाइट में प्रोटीन को शामिल करें

हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक लोग मोटापा कम करने के लिए आवश्यक प्रोटीन को भी स्किप करने लगते हैं. इससे मोटापा और बढ़ सकता है. इसलिए अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन को शामिल करें. आपके शरीर में कैलरी तभी जल सकती है जब आपके भोजन में शामिल प्रोटीन का डाइजेशन होगा और उसका मेटाबोलिज्म होगा. इसलिए हाई प्रोटीन डाइट मेटाबोलिज्म को बूस्ट करेगा जिससे वजन कम होगा. इसके लिए ब्रेकफास्ट में अंडा खाएं. इसके साथ ही स्प्रॉउट का सेवन करें.

2. साबुत अनाज का करें सेवन

अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में साबुत अनाज को शामिल करें. साबुत अनाज का सेवन आपके वजन को नियंत्रित रखेगा. इससे आपकी प्रोसेस्ड फूड और शुगर खाने की आदत घटेगी. ज्यादातर साबुत अनाज का सेवन करने से पेट भरा-भरा महसूस होता है. इसमें मौजूद फाइबर मेटाबोलिज्म को मजबूत करता है. इसके अलावा साबुत अनाज में इतने सारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं कि यह शरीर की हर आवश्यकता को पूरी करती है.

3. प्रोसेस्ड फूड को बाय कहे

प्रोसेस्ड फूड ही वजन बढ़ाने की जड़ होता है. इसलिए प्रोसेस्ड फूड को अपनी थाली से हटाकर इसे अपनी आदतों में शुमार करें. प्रोसेस्ड फूड में बहुत अधिक शुगर, फैट और कैलोरी होती है जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है. इसके साथ ही यह हार्ट और डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बुरा होता है.

4. पर्याप्त पानी पीएं

रोजाना पर्याप्त पानी को भी अपनी आदत बना लीजिए. पर्याप्त पानी पीने से वजन कम करने में बहुत मदद मिल सकती है. पर्याप्त पानी पीने से कैलोरी बर्न की संभावना 24 से 30 प्रतिशत तक बढ़ जाती है. पानी पीने से कैलोरी लेने की आदत भी कम हो जाएगी. अन्य एडेड शुगर वाली ड्रिंक लेने के बजाय पानी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है.

5. बिना चीनी वाली ग्रीन टी

परंपरागत चाय पीने के बजाय ग्रीन टी पीजिए. ग्रीन टी कुदरती रूप से एंटीऑक्सीडेंट्स से भरी होती है. ग्रीन टी फैट बर्न करने में मददगार है और वेट लॉस करने में लाभदायक. ग्रीन टी पीने से एनर्जी की खपत बढ़ जाती है. एक अध्ययन के मुताबिक ग्रीन टी हानिकारक बैली फैट को 17 प्रतिशत तक कम कर देती है.