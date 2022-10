Asthma Flare-UP: क्या है अस्थमा फ्लेयर-अप? जानें इसके नुकसान और कंट्रोल करने के उपाय

Asthma Flare UP, How to Preventing an Asthma: फ्लेयरअप इसलिए होता है क्योंकि हमारे फेफड़ों में हवा जाने वाले वायु मार्ग में सूजन आ जाती है और हवा का प्रवाह रुक रुक कर होने लगता है. फेफड़ों में धारा प्रवाह हवा नहीं जाने से सांस लेने में संघर्ष करना पड़ता है.











Follow us on