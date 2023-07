क्या होती है डिजीज फ्री हेल्दी थाली? हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने निकाला फॉर्मूला, इस हिसाब से खाएंगे तो कभी नहीं होगी बीमारी

What Does a Thali contains for balance meals: हमारे जीवन जीने का मुख्य आधार भोजन है. हम जब तक भोजन करते हैं तभी तक हमारी जिंदगी है. भोजन से हमें सभी तरह के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है और इन्हीं पोषक तत्वों की मदद से हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाएं संचालित होती है. पोषक तत्वों की अगर सही से प्राप्ति न हो तो शरीर में कई बीमारियां लगने लगती है. यानी हमारे जीवन के लिए हेल्दी भोजन जरूरी है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हेल्दी भोजन होता क्या है. अधिकांश लोगों को पता ही नहीं कि हेल्दी भोजन क्या होता है. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने हेल्दी भोजन क्या होना चाहिए, इसके लिए एक फॉर्मूला निकाला है. निश्चित रूप से यदि इन फॉर्मूला के हिसाब से भोजन किया जाए तो कई बीमारियों के जोखिम से मुक्त रहा जा सकता है.

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने हेल्दी थाली में क्या-क्या होना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन किया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि एक हेल्दी थाली में पर्याप्त मात्रा में साबुत अनाज, हरी सब्जियां, प्रोटीन के स्रोत, हेल्दी प्लांट ऑयल, पानी, आदि होने चाहिए. आइए जानते हैं कि हेल्दी थाली बनाने के लिए इनमें किन-किन चीजों को शामिल करना चाहिए.

हेल्दी थाली

1.आधा भाग सब्जियां और फल-हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक थाली में आधा भाग ताजी सब्जियां और ताजे फलों से भरा होना चाहिए. इसमें जितना अधिक कलरफुल सब्जियां और फल हो, उतना ही हेल्दी होगा. साथ ही वेरायटी का खास ध्यान रखना चाहिए. यानी अलग-अलग तरह के फल और सब्जियां होनी चाहिए. इसमें आलू और फ्रेंच फ्राई को शामिल न करें. इसमें हरी पत्तीदार सब्जियां, फूलगोभी, बींस, फलीदार सब्जियां, टमाटर, सेब, खुबानी, संतेरे, बैंगन आदि को शामिल कर सकते हैं.

2. एक चौथाई भाग साबुत अनाज-रिपोर्ट के मुताबिक एक हेल्दी थाली का एक चौथाई भाग यानी 25 प्रतिशत तक हिस्सा साबुत अनाज से भरा होना चाहिए. साबुत अनाज में साबुत गेंहू छिलके के साथ आटा बार्ली, व्हीट बैरीज, क्विनोओ, ओट्स, ब्राउन राइस आदि को शामिल करें. कोशिश करें कि रिफाइंड आटा या चावल इसमें न आएं.

3.एक चौथाई भाग प्रोटीन-हेल्दी थाली में एक चौथाई भाग प्रोटीन होना चाहिए. इसके लिए फिश, पॉल्ट्री प्रोडक्ट, बींस, नट्स और अन्य तरह के सुविधाजनक प्रोटीन चीजें होनी चाहिए.

4.हेल्दी प्लांट ऑयल-भोजन हमेशा प्लांट ऑयल से बना होना चाहिए. ऑलिव, केनोला, सोया, कॉर्न, मूंगफली आदि बेजिटेबल ऑयल से बनी सब्जियां सेहत के लिए फायदेमंद है. हाइड्रोजेनेटेड तेल का इस्तेमाल न करें. याद रखें लो फैट का मतलब हेल्दी नहीं होता है.

5. अन्य पेय के बजाय पानी पीएं-ज्यादा दूध, डेयरी प्रोडक्ट के बजाय हमेशा पानी पीएं. थोड़ी-थोड़ी देर पर पानी पीते रहें. जिस पेय में चीनी ज्यादा हो, उसका सेवन न करें. जूस और दूध का सेवन सीमित करें.

6. एक्टिव रहें-हेल्दी थाली के अलावा पूरा दिन एक्टिव रहने की भी जरूरत है. यदि हेल्दी डाइट के साथ-साथ पूरा दिन एक्टिव रहेंगे तो कई बीमारियां अपने आप आपसे भागती रहेंगी.

