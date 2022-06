ज्यादा खुशी में क्यों निकल आते हैं आंखों से आंसू, जानिए इसके पीछे की वजह

What is the science of tears: क्या आपने कभी सोचा है हम रोते क्यों हैं? दुख में निकलने वाले आंसू कई बार खुशी के मौकों पर भी क्यों बरसने लगते हैं? आंसुओ का सीधा संबंध आपके मन के इमोशन से होता है. गम या परेशानी के इमोशन हों या बहुत खुशी के, भावनाओं के दबाव से अनियंत्रित होकर आँसू बहने लगते हैं. वेब एमडी के अनुसार चाहे खुशी हो या कोई गम, हमारे आंसू खुद ही निकल आते हैं. दुख और परेशानी में लोग अक्सर रोते है, लेकिन खुशी में जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो हमें हम खुशी के आंसू कहते हैं. आइए जानते हैं किस वजह से आप हंसते-हंसते रोने लगते हैं, यानी हंसते हुए आंखो से आंसू निकलने के पीछे की रोचक वजह क्या है?

किस वजह से आप हंसते-हंसते रोने लगते हैं

-हम सभी जानते हैं हर इंसान के अंदर भावनाएं या फीलिंग्स होती हैं. और इन्हीं भावनाओं की वजह से सभी इस संसार में एक साथ रहते हैं और अलग-अलग रोल निभाते हैं. अगर आप ज्यादा खुश होते हैं तो वो खुशी हंसते मुस्कुराते हुए आपके चेहरे पर दिखाई देती है. ठीक इसी तरह जब आप ज्यादा दुखी होते हैं तो आंसू आते हैं और आप रोते हैं.

-कई बार ज्यादा हंसते हुए आंखो में आंसू आ जाते हैं. इसकी वजह है, खुलकर हँसते समय हमारे चेहरे की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से काम करने लगती हैं और लैक्रिमल गलैंड्स से दिमाग का नियंत्रण हट जाता है. जिससे हंसते समय आंख से आंसू निकलते हैं.-हंसते हुए आंख से आंसू निकलने की दूसरी वजह इंसान के इमोशंस होते हैं. कई बार ज्यादा खुशी के कारण आप इमोशनल हो जाते हैं जिससे चेहरे की सेल्स पर दबाव बढ़ता है और आंसू निकल जाते हैं. इसके अलावा इमोशनल होकर आंसू निकलने से तनाव ख़तम होता है.-रोते या हंसते समय आंसू निकलने में सबसे अहम भूमिका बॉडी के हार्मोन्स की होती है. जिस तरीके से हमारा दिमाग हर वक्त एक्टिव रहता है, ठीक उसी तरह रोते और हंसते समय दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव हो जाता है. ब्रेन सेल्स पर स्ट्रेस पड़ने से बॉडी में हंसते या रोते समय शरीर में होने वाली अलग प्रतिक्रिया के लिए कार्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं. और इन्हीं की वजह से जब हम हँसते और रोते हैं तो आँखों में आँसू आ जाते हैं.