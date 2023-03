इंस्टेंट एनर्जी के लिए दही में मिक्स करके खाएं 4 चीजें, मिनटों में थकान होगी दूर, बॉडी को मिलेगा भरपूर पोषण

How to Eat Curd for Healthy Diet: पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेने के लिए कई लोग डाइट में दही एड करना पसंद करते हैं. बेशक दही को सेहत का खजाना माना जाता है. ज्यादातर लोग खाने में सादी दही का ही सेवन करते हैं. हालांकि, क्या आप जानते हैं कि दही में कुछ चीजों को मिक्स करके खाने से ना सिर्फ आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, बल्कि शरीर की सारी थकान भी मिनटों में दूर हो सकती है.

दही को प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉसफोरस और फोलिक एसिड का अच्छा सोर्स माना जाता है. वहीं, दही खाते समय इसमें कुछ चीजें एड करके आप इसे दोगुना फायदेमंद बना सकते हैं. आइए ओन्लीमाईहेल्थ डॉट कॉम में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, जानते हैं किन चीजों के साथ दही का सेवन करना बेस्ट होता है.

दही में जीरा मिक्स करें

डाइजेशन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए आप दही में जीरा मिलाकर खा सकते हैं. इससे शरीर का पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है और खाना आसानी से पच जाता है. दही के साथ भुना जीरा और काला नमक खाने से भूख बढ़ती है और आप एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं.

दही में ड्राई फ्रूट्स मिलाएं

दही में ड्राई फ्रूट्स एड करके आप इसे डबल टेस्टी और हेल्दी बना सकते हैं. ऐसे में दही खाते समय इसमें काजू, बादाम और अखरोट मिक्स कर लें. इससे ना सिर्फ दही का स्वाद दोगुना हो जाएगा, बल्कि आपका वजन भी बढ़ने लगेगा और मेमोरी भी शार्प होगी. इसके अलावा दही और ड्राई फ्रूट्स खाने से बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी भी मिलेगी.

दही के साथ गुड़ खाएं

दही के साथ गुड़ का सेवन करना काफी फायदेमंद होता है. इससे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है. वहीं, दही गुड़ खाने से बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जिससे खून की कमी पूरी होती है और आप एनीमिया जैसी बीमारी का शिकार होने से भी बच सकते हैं. वहीं, दही गुड़ खाने से पेट में गैस, कब्ज और एसिडिटी की शिकायत नहीं होती है.

दही के साथ किशमिश खाएं

किशमिश में प्रोटीन, आयरन, फाइबर और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मौजूद रहता है. ऐसे में दही और किशमिश खाने से यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होने का खतरा कम रहता है. वहीं, रोज सुबह खाली पेट दही का सेवन शरीर के लिए एनर्जी बूस्टर साबित होता है.