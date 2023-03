उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? इस तरह पता करें अपना BMI, यहां है चार्ट

What Should Be The Correct Weight: आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर सतर्क हुए हैं. यही नहीं, वे अपने परिवार के हर सदस्‍य को भी खुद को फिट रखना और सेहत का सही ख्‍याल रखना सिखा रहे हैं. अगर खुद को फिट रखने के लिए कम उम्र से ही बच्‍चों को सही जानकारी मिले, तो उम्र भर वे खुद की सेहत के लिए सतर्क रहना सीख जाते हैं और अपने वजन को कंट्रोल में रखने के लिए वे हर संभव प्रयास करते हैं. लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता चलता कि उम्र और कद के हिसाब से कितना वजन होना सही होता है. ऐसे में अगर आपके मन में भी वजन और उम्र को लेकर किसी तरह की दुविधा है तो यहां आपको समाधान मिल जाएगा.

क्‍या कहता है विज्ञानमेडिकल न्‍यूज टुडे के मुताबिक, हर किसी का शरीर अलग होता है और उनका वजन भी अलग अलग कारकों से निर्धारित किये जाते हैं. ये कारक आयु, ऊंचाई और लिंग के आधार पर तय किए जा सकते हैं. शोधकर्ताओं का मानना है कि सही उम्र में अपने वजन को कंट्रोल ना किया जाए तो ये आगे चलकर बीमारियों की वजह बन सकता है और एक उम्र के बाद परेशानियों खड़ी कर सकता है.

बीएमआई निकालने का आसान तरीकाबॉडी मास इंडेक्स की अगर आपको गणना करनी है तो आप ऑनलाइन कैलकुलेटर की मदद से अपनी लंबाई और वजन के बारे में जानकारी ले सकते हैं. इसके अलावा आप बॉडी मास इंडेक्स जानने के लिए सामान्य सा फॉर्मूला का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. (बीएमआई = वजन / लंबाई स्कवायर या बीएमआई = वजन / (ऊंचाई X ऊंचाई) .

बच्‍चों और बुजुर्गों के लिए चार्टनेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के चार्ट के मुताबिक, नवजात से लेकर 60 साल की उम्र तक के लोगों का कद और वजन को आप नीचे दी गई जानकारी के हिसाब से जान सकते हैं.

नवजात शिशुलड़के का वजन- 3.3 किलोलड़की का वजन- 3.3 किलो

2 से 5 महीने का शिशुलड़के का वजन- 6 किलोलड़की का वजन- 5.4 किलो

6 से 8 महीने का शिशुलड़के का वजन- 7.2 किलोलड़की का वजन- 6.5 किलो

9 महीने से एक साललड़के का वजन- 10 किलोलड़की का वजन- 9.50 किलो

2 से 5 साल की उम्रलड़के का वजन- 12.5 किलोलड़की का वजन- 11.8 किलो

6 से 8 साल की उम्रलड़के का वजन- 12 से 18 किलोलड़की का वजन- 14 से 17 किलो

9 से 11 साल की उम्रलड़के का वजन- 28 से 31 किलोलड़की का वजन- 28 से 31 किलो

12 से 14 साल की उम्रलड़के का वजन- 32 से 38 किलोलड़की का वजन- 32 से 36 किलो

15 से 20 साल की उम्रलड़के का वजन- 40 से 50 किलोलड़की का वजन- 40 से 45 किलो

21 से 30 साल की उम्रलड़के का वजन- 60 से 70 किलोलड़की का वजन- 50 से 60 किलो

30 से 40 साल की उम्रलड़के का वजन- 59 से 75 किलोलड़की का वजन- 60 से 65 किलो

40 से 50 साल की उम्रलड़के का वजन- 60 से 70 किलोलड़की का वजन- 59 से 65 किलो

50 से 60 साल की उम्रलड़के का वजन- 60 से 70 किलोलड़की का वजन- 59 से 65 किलो.इससे कम या ज्‍यादा वजन होने पर आप डॉक्‍टर की सलाह ले सकते हैं.