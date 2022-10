डायबिटीज डाइट चार्ट : क्या खाएं और क्या नहीं, यहां जानिए सब कुछ

What to eat in diabetes: डायबिटीज के मरीजों को संतुलित और नियमित डाइट लेने की सलाह दी जाती है. उन्हें अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए और क्या नहीं, इसका ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है.











Follow us on