यूरिन में जलन होना किडनी प्रॉब्लम का संकेत, इन घरेलू नुस्खों से पाएं राहत

Eat These Things During Burning In Urine: यूरिन करते वक्‍त जलन या दर्द महसूस होना कोई आम बात नहीं है. ये यूरिनरी ट्रैक्‍ट इंफेक्‍शन (UTI) के लक्षण हो सकते हैं. यूरिन में जलन महिला और पुरुष किसी को भी हो सकती है. ये किडनी से जुड़ी किसी समस्‍या का संकेत भी हो सकता है. जलन की समस्‍या से छुटकारा पाने के लिए खाने और पीने की आदतों में बदलाव करना होगा. यह परेशानी ज्यादा तला-भुना खाने या पानी की कमी के कारण भी हो सकती है. यूटीआई की समस्‍या को जल्‍दी ठीक करने में खानपान का विशेष योगदान होता है. यूरिन में जलन होने पर डाइट में किन चीजों को शामिल करना चाहिए? इस बारे में जान लेते हैं.

प्‍लांट बेस्‍ड डाइट लेना जरूरीयूरिन में जलन या यूरिनरी ट्रैक्‍ट इंफेक्‍शन को कम करने में प्‍लांट बेस्‍ड डाइट लेनी चाहिए. हेल्‍थलाइन के अनुसार वेजिटेरियन डाइट यूटीआई के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है. प्‍लांट बेस्‍ड डाइट का सेवन करने से पेट में कम एसिड फॉर्म होता है जो यूरिन में होने वाली जलन को कम कर सकता है. जलन को कम करने के लिए संतरा, क्रैनबेरी, स्‍ट्रॉबेरी और बेरीज जैसे फ्रूट्स डाइट में शामिल किए जा सकते हैं. सिट्रस फ्रूट्स यूटीआई में फायदेमंद हो सकते हैं.

करें दही का सेवनइस जलन को कम करने के लिए दही का सेवन किया जा सकता है. दही प्रोबायोटिक्‍स का मुख्‍य स्‍त्रोत माना जाता है. ये शरीर में मौजूद खराब बैक्‍टीरिया को मारने में मदद करता है और डाइजेस्टिव सिस्‍टम को भी मजबूत कर सकता है.

अधिक पानी का सेवनकिडनी से जुड़ी किसी भी बीमारी को ठीक करने में पानी अहम भूमिका निभाता है. यूरिन में जलन होने पर अधिक पानी या ड्रिंक्‍स का सेवन कर सकते हैं. अधिक पानी पीने से किडनी सुचारू रूप से काम करती है और शरीर को डिटॉक्‍स करने में मदद कर सकती है.