सर्दी में बीमारियों से चाहते हैं बचना तो एक्सपर्ट से जानें कैसा होना चाहिए खान-पान

What to eat in winter season: सर्दी आते ही कुछ सीजनल बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता हैं. इनमें सर्दी-जुकाम, टॉन्सिल, जोड़ों में दर्द, ब्रॉन्काइटिस, फ्लू, साइनासिटिस, खुजली आदि की समस्या बढ़ जाती है. अधिकांश लोग इनमें से कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करते ही हैं. कुछ संक्रमण की बीमारियां भी एक से दूसरे लोगों को संक्रमित करने लगती है. हालांकि इन बीमारियों का इलाज आसानी से हो जाता है. लेकिन शरीर को इन बीमारियों से दूर रखने के लिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है. अगर हम अपने आहार में सही से बदलाव कर लें तो ये बीमारियां हम तक पहुंचेंगी ही नहीं. दरअसल, सर्दी शुरू होते ही तापमान में गिरावट आती है इससे बॉडी के तापमान को संतुलित होने में समय लगता है. इस दौरान शरीर को एनर्जी की ज्यादा जरूरी होती है. ऐसे में सही खान-पान बहुत आवश्यक है. सर्दी शुरू होते ही हमारा खान-पान कैसा हो, इस विषय पर मैक्स हेल्थकेयर साकेत दिल्ली में क्लिनिकल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की डिप्टी हेड डॉ. रसिका माथुर से बात की. उन्होंने सर्दियों में बीमारियों से दूर रहने और बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं.

सर्दी में इम्यूनिटी बूस्ट होना जरूरी

डॉ रसिका माथुर कहती हैं, “सर्दी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनिरल्स से भरपूर चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.” उन्होंने कहा कि इंफेक्शन का हमला शरीर पर न हो, इसके लिए जरूरी है कि शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो. इसके लिए विटामिन सी का सेवन बहुत जरूरी है. विटामिन सी के लिए आप ऑरेंज, मौसमी, आवंला आदि साइट्रस फलों का सेवन ज्यादा करें. इसके अलावा हरी पत्तीदार सब्जियां, सीजनल सब्जियों आदि का इस्तेमाल ज्यादा करें. सर्दी के मौसम में हड्डियों के कमजोर होने की आशंका ज्यादा रहती है, इसलिए हमारे शरीर को कैल्शियम की जरूरत बढ़ जाती है. खासकर बुजुर्गों को. इसके लिए मूंगफली,डेयरी प्रोडक्ट, सीड्स, छाछ, बींस, मसूर की दाल, बादाम आदि का सेवन अच्छा होगा. सीजनल सब्जियों में भी कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है.

हार्ट की सेहत के लिए हर्बल टी

इस मौसम में पहले से ही हमारे देश में हर्बल टी, ग्रीन टी का सेवन बढ़ जाता है. इसलिए इस मौसम में हर्बल टी, ग्रीन टी का सेवन बढ़ा दें. हर्बल टी मतलब तुलसी के पत्ते. तुलसी में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हार्ट की सेहत के लिए लाभदायक होते हैं. हर्बल टी में लोग अदरक, गोल मिर्च, लोंग आदि मिलाकर पीते हैं. वहीं, ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. डॉ रसिका माथुर ने कहा, “हमारे जितने भी मरीज आते हैं, उन्हें हम दालचीनी का पानी लेने की सलाह देते हैं. इसे बनाना भी बहुत आसान है.” इसे हम दालचीनी को पानी में रख देते हैं और इसे गुनगुना करके पीते हैं. दालचीनी में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है. सबसे बड़ी बात यह है कि दालचीनी बहुत अच्छा डिटॉक्स है. इससे शरीर का डिटॉक्सीफाई हो जाता है. यह शरीर में सोडियम को जमा होने से रोकता है. इससे मेटाबोलिक रेट बढ़ता है जिससे वजन पर लगाम लगती है.

इन फूड से शरीर होगा गर्म

जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, उन्हें हम सर्दियों में ले सकते हैं. अधिकतर ड्राई फ्रूट गर्म तासीर की होते हैं. बादाम, अखरोट का सेवन सर्दियों में बहुत फायदेमंद है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो हार्ट की हेल्थ को बेहतर बनाता है. ये सब गर्म होते हैं, इससे शरीर में गर्मीपन का अहसास होता है. सर्दी में इन नट्स को खाने के लिए इन्हें पानी में भिंगोकर रखने की भी जरूरत नहीं है. इसके अलावा शरीर को गर्म रखने के लिए फिश, चिकेन, अंडे का सेवन भी फायदेमंद हैं. ये सब शरीर को गर्म रखते हैं. हां, हरी पत्तीदार या सीजनल सब्जियों को जरूर अपनी डाइट में शामिल करें.

वेजीटेरियन शरीर को गर्म रखने के लिए क्या करें

जिस तरह नॉन वेज खाना शरीर को गर्म रखता है, उसी तरह वेजीटेरियन के लिए पनीर और दूध-हल्दी का सेवन बहुत फायदेमंद है. दूध में हल्दी मिलाकर पीने से शरीर गर्म रहता है. इसके अलावा ग्रीन वेजीटेबल भी फायदेमंद है. रागी की रोटी शरीर को गर्म करने के लिए कमाल की डाइट है. रागी में वे सभी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को गर्म रखने के लिए जरूरी है. इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मोजूद होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है. रागी के अलावा बाजरे की रोटी भी इसी तरह से काम करती है. सर्दियों में एक या दो बाजरे या रागी की रोटी खाने से फर्क महसूस होने लगेगा. इसके अलावा चुकंदर, स्प्राउट और हरी पत्तीदार सब्जियां सर्दियों में गर्मी का अहसास देने और इंफेक्शन से बचाने में बहुत काम की है.