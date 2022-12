सप्लीमेंट लेने के बावजूद विटामिन डी की हो रही है कमी? जानें आखिर क्यों होता है ऐसा

What To Know Before Taking Vitamin D: आमतौर पर‍ विटामिन और मिनरल्‍स का मुख्‍य सोर्स खाना-पीना होता है. लेकिन विटामिन डी का मुख्‍य सोर्स है सूरज की रोशनी. लेकिन जिन देशों में सालभर बर्फबारी होती है और वे दिनभर गर्म कपड़ों से लदे होते हैं उनके लिए खाने की कुछ चीजें और विटामिन डी सप्‍लीमेंट काफी काम आता है. लेकिन कुछ लोगों के लिए मुश्किल तब आती है जब विटामिन डी सप्‍लीमेंट लेने के बाद भी उनके शरीर में इसका अवशोषण बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है. दरअसल इसकी कई वजहें हैं. यहां हम आपको बताते हैं कि आखिर क्‍यों कुछ लोगों में विटामिन डी का अवशोषण नहीं हो पाता है.

विटामिन डी के अवशोषण ना होने की वजह और उपायईटदिसडॉटकॉम में फंक्‍शनल मेडिसीन गट हेल्‍थ कंसल्‍टेंट केल्‍सी मारो ने बताया कि अगर आप विटामिन डी के साथ विटामिन के, मैग्‍नीशियम और जिंक का सेवन नहीं कर रहे हैं तो इससे विटामिन डी का अवशोषण नहीं होगा. इसके अलावा, विटामिन डी का सेवन गुड फैट यानी घी, सीफूड, ऐवाकाडो आदि के साथ भी करना जरूरी है. इससे इनका अवशोषण बेहतर तरीके से होता है.

विटामिन डी फैट में घुलनशील होता है, इसलिए बेहतर होता है कि आप इसका सेवन हमेशा फैटी मील के साथ ही करें. कई लोग विटामिन डी का सेवन ब्रेकफास्‍ट में करते हैं जिसमें टोस्‍ट, जैम या नॉनफैट मिल्‍क का सेवन किया जाता है. इनमें गुड फैट शामिल नहीं होता. ऐसे में अगर आप विटामिन डी का सेवन करेंगे तो इसका शरीर में अवशोषण नहीं होगा. इसलिए बेहतर होगा कि आप ब्रेकफास्‍ट में फैटी फूड को शामिल करें और इसके साथ विटामिन डी का सेवन करें.

विटामिन डी लेने के फायदे प्रतिदिन विटामिन डी लेने के फायदों की बात करें तो विटामिन डी शरीर में सूजन को कम करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, रक्तचाप को कम करने में मदद करता है, हार्ट डिजीज के जोखिम को कम कर सकता है और कुछ प्रकार के कैंसर को भी रोक सकता है.

विटामिन डी अधिक लेने के नुकसानप्रतिदिन विटामिन डी अगर आप अधिक मात्रा में लें तो इससे खून में हानिकारक उच्च कैल्शियम स्तर बन सकता है जो संभावित रूप से आपकी धमनियों या कोमल ऊतकों में जमा होकर गुर्दे की पथरी का खतरा भी बढ़ सकता है.

बेहतर अवशोषण के उपायआप विटामिन डी का सेवन हमेशा फैटी डायट मसलन, घी, दूध, सीफूड आदी गुड फैट वाली चीजों के साथ लें. इसके अलावा विटामिन के, मैग्‍नेशियम, जिंक से भरपूर चीजों को भी डाइट में शामिल करें जिससे विटामिन डी का अवशोषण बेहतर तरीके से हो.