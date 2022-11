इन एक्सरसाइजेस से ठीक करें अपना बिगड़ा मूड, झट से मिलेगी राहत, यकीन नहीं तो आजमा के देख लें

Reduce Your Emotions With These Exercises– कई बार मन बहुत सैड यानी उदास होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता और कुछ खाने की भी इच्‍छा नहीं होती. ऐसे में सैड मूड को ठीक करने के लिए एक्‍सरसाइज को प्राथमिकता दी जा सकती हैं. इससे मूड तो बेहतर होगा ही साथ ही कई हेल्‍थ बेनिफिट्स भी प्राप्‍त हो सकते हैं. एक्‍सरसाइज करने से व्‍यक्ति को उदासी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी. इसके अलावा एक्‍सरसाइज से भावनाओं पर भी कंट्रोल किया जा सकता है.

एक्‍सरसाइज व्‍यक्ति के मस्तिष्‍क के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है और डिप्रेशन व चिंता को कम कर सकती है. नियमित एक्‍सरसाइज करने से ब्रेन रिलेक्‍स होता है. चलिए जानते हैं उन एक्‍सरसाइज के बारे में जो सैड मूड को हैप्‍पी मूड में बदल सकती हैं.

30 मिनट मेडिटेशन और वॉकसैड मूड को ठीक करने के लिए 30 मिनट मेडिटेशन और 30 मिनट की वॉक फायदेमंद साबित हो सकती है. वैरीवैल फिट के अनुसार 60 मिनट डेली एक्‍सरसाइज करने से डिप्रेशन और रूमिनेटिव थॉट्स को कम किया जा सकता है. 30 मिनट मेडिटेशन करने से दिमाग को शांत और फोकस करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा 30 मिनट की वॉक से शरीर को एक्टिव और तरोताजा किया जा सकता है.

30 मिनट ताई ची सैशनताई ची जैसी माइंडफुलनेस फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन हेल्‍थ के लिए काफी मददगार हो सकती है. ताई ची एक प्राचीन चीनी मार्शल आर्ट है जो अपने हेल्‍थ बेनिफिट्स के लिए दुनियाभर में प्रचलित है. इसका अभ्‍यास आंतरिक शांति और शारीरिक गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. इस एक्‍सरसाइज को ब्‍लड फ्लो में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है.

30 मिनट योगादिमाग को शांत और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए योगा का नियमित अभ्‍यास किया जा सकता है. जब मन अधिक उदास हो तो चाइल्‍ड पोज, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, ब्रिज पोज, कोबरा पोज और हैडस्‍टेंड कर सकते हैं. इससे आंतरिक मन को शांति‍ मिलेगी.

50 मिनट नेचर वॉकमन उदास होने पर नेचर वॉक करके पुरानी कड़वी यादों को भुलाया जा सकता है. नेचर वॉक को 50 मिनट तक किया जा सकता है. इससे मन खुश होगा साथ ही फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी.सैड मन को ठीक करने में एक्‍सरसाइज मददगार साबित हो सकती हैं. मन उदास होने पर पॉजिटिविटी के साथ एक्‍सरासाइज करने से जल्‍द राहत मिल सकती है.