किस ड्राई फ्रूट्स को भींगाकर खाना चाहिए और किसे नहीं, जान लेंगे तो पेट में नहीं बनेगा एसिड

Which Dry Fruits to be Eaten Soaked in Water: हेल्दी स्नैक्स के रूप में ड्राई फ्रूट्स का जवाब नहीं. यह बेहद पोषक तत्वों से भरा स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है जिसे कभी भी भूख लगने पर खाया जा सकता है. ड्राई फ्रूट्स एनर्जी का खजाना होता है. इसमें कई तरह माइक्रोन्यूट्रेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. इसके साथ ही मिनिरल्स और विटामिंस से भी भरपूर होता है. इसमें आयरन, फॉलेट, विटामिन बी 12, विटामिन डी, विटामिन ई जैसे कई माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं जो शरीर को एनर्जी देते हैं और हमेशा तरोताजा रखते हैं. अगर आप सुबह-सुबह नाश्ते में कुछ ड्राई फ्रूट्स को खा लें तो दिन भर आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे. पर यह सवाल लाजिमी है कि सूखा हुआ ड्राई फ्रूट्स ज्यदा फायदेमंद होता है या भींगा हुआ. इस बात को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है. पहले यह जानते हैं कि पानी में भींगा हुआ ड्राई फ्रूट ज्यादा फायदेमंद है या सूखा ड्राईफ्रूट्स ज्यादा फायदेमंद हैं.

सूखा ड्राई फ्रूट्स या पानी में भिंगा हुआ

एचटी की खबर ने एक्सपर्ट एक्सपर्ट के हवाले से बताया है कि जब आप ड्राई फ्रूट्स को पानी में भिंगोते हैं तो इसमें मौजूद फायटिक एसिड का कंटेंट कम हो जाता है. फायटिक एसिड पेट के लिए बहुत हानिकारक है. क्लीनिकल डायटीशियन शिखा कुमारी ने बताया कि अधिकांश ड्राईफ्रूट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ-साथ एसेंशियल नेचुरल तत्व जैसे कि आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम और जिंक पाए जाते हैं. इन तत्वों का शरीर के लिए एब्जॉर्ब्सन तब ज्यादा होता है जब बादाम भीगा हुआ हो. यानी अगर हम बादाम को भीगा देते हैं तो इसमें मौजूद पोषक तत्वों की ज्यादा प्राप्ति होती है. वहीं भीगां हुआ बादाम में पानी बादाम के उपर मौजूद फायटिक एसिड को खत्म कर देता है. यह फायटिक एसिड अपच का कारण बन सकता है. यही कारण है कि भीगा हुआ बादाम डाइजेशन मजबूत कर देता है. इसके अलावा भीगे हुए बादाम में टेनिन भी गायब हो जाता है, इससे बादाम का स्वाद भी बढ़ जाता है और इसके टेक्सचर में सुधार आता है.

इन ड्राई फ्रूट्स को भींगाकर खाना ज्यादा फायदेमंद

1. बादाम या अलमंड-टीओआई की खबर के मुताबिक अधिकांश लोग बादाम का सेवन सूखा ही करते हैं लेकिन यदि आप इसे पानी में 6 से 8 घंटे तक भिंगा दें तो इसमें मौजूद सारी शक्ति शरीर के अंदर चली आएगी. बादाम विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स और एसेंशियल ऑयल से भरा होता है. पानी में भिंगा देने के बाद इसमें से फायटिक एसिड गायब हो जाता है. यह हार्ट के लिए बेहद हेल्दी होता है.

2. अखरोट-अखरोट को भी पानी में भिंगाकर खाना चाहिए. अखरोट में कई तरह के फैटी एसिड, प्रोटीन और कई तरह के मिनिरल्स पाए जाते हैं. वेट लॉस के लिए अखरोट का सेवन बहुत फायदेमंद है. इसे दूध या साफ पानी में कुछ देर भिंगाकर खाना चाहिए.

3. किशमिश-किशमिश बेशक मुलायम हो लेकिन इसे भी भींगाकर खाना चाहिए. किशमिश की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे भींगाकर खाने से इसकी गर्मी का असर कम हो जाता है. वहीं भींगा हुआ किशमिश पेट के लिए बेहद फायदेमंद होता है.

4. अंजीर-अंजीर भी बहुत गर्म होता है. किशमिश में बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है. इसमें फैट नहीं होता है और कार्बोहाइड्रैट की मात्रा भी संतुलित होती है. इसलिए यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. ड्राई फ्रूट्स में अंजीर बेहद शक्तिवर्धक होता है. लेकिन इसे पानी में भिंगाकर खाने से ज्यादा फायदा मिलता है. यह महिलाओं से संबंधित बीमारियों और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बेहद फायदेमंद है.

5. खजूर-खजूर वैसे ही चिपचिपा रहता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे यूं ही खाते हैं लेकिन यदि आप इसे भींगाकर खाते हैं या दूध में भींगाकर खाते हैं, तो इससे कई गुना ज्यादा फायदा मिलेगा. खजूर में ऑर्गेनिक सल्फर पाया जाता है जो सीजनल एनर्जी को खत्म करता है. इसके साथ ही यह हार्ट डिजीज और नसों से संबंधित बीमारियों में बहुत फायदेमंद है.