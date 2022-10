क्या आपको भी दांतों से नाखून काटने की है आदत? जानें छुटकारा पाने का बेहतरीन तरीका

How To Get Rid Of Nail Biting: कई लोगों को अपने दांतों से नाखून काटने और चबाने की आदत होती है. कई लोग डर की वजह से नाखून काटते हैं तो कोई नर्वस होने पर इन्‍हें कुतरता है. नाखून खाने के पीछे भले कोई भी कारण क्‍यों न हो, लेकिन इसे खाने से हेल्‍थ पर नकारात्‍मक प्रभाव जरूर पड़ता है. ये एक ऐसी समस्‍या है जो उम्र के साथ बढ़ जाती है. व्‍यक्ति को पता ही नहीं चलता कि कब उसका हाथ मुंह में गया. इस आदत को ओंकिओ‍फैगिया के नाम से जाता जाता है. यह किसी भी उम्र के व्‍यक्ति को हो सकती है. कई लोग नाखून को दांतों से इतना काट लेते हैं कि उनमें से ब्‍लड निकलने लगता है. चलिए जानते हैं लोग दांतों से नाखून क्यों काटते हैं और इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है.

लोग क्‍यों काटते हैं नाखून?आमतौर पर नाखून चबाने और दांतों से काटने की आदत सिर्फ बच्‍चों में देखी जा सकती है, लेकिन बड़े भी इस आदत से अछूते नहीं हैं. हेल्‍थ शॉट्स के अनुसार नाखून काटने की आदत के पीछे एंजाइटी और स्‍ट्रेस बड़ी वजह हो सकती हैं. व्‍यक्ति में ये आदत बचपन से ही डेवलप हो जाती है जो बड़े होने पर और अधिक बढ़ सकती हैं. इसके अलावा बोरियत होने पर भी लोग नाखून कुतरते हैं क्‍योंकि उन्‍हें खाली रहना या किसी का वेट करना पसंद नहीं होता. इसका एक कारण ह्यूमन साइकोलॉजी भी हो सकता है.

अन्‍य कारण– परफेक्‍शन– ऑब्‍सेसिव कम्‍पलसिव डिसऑर्डर– फ्रस्‍टेशन– नर्वसनेस– तनाव

ऐसे पाएं इस आदत से छुटकारा

स्‍ट्रेस करें मैनेज: नाखून खाने की आदत से छुटकारा पाने के लिए स्‍ट्रेस को कम करना जरूरी है. स्‍ट्रेस कम होगा तो व्‍यक्ति अपने आप ही मुंह में उंगली नहीं डालेगा.

कड़वी नेल पॉलिस का करें प्रयोग: इस आदत से छुटकारा पाने के लिए कड़वी नेल पॉलिस का प्रयोग करें. कड़वी नेल पॉलिस की वजह से नाखून खाने से बच सकते हैं. दस्‍ताने का उपयोग कर सकते हैं.

स्‍ट्रेस बॉल: जब भी नाखून काटने का मन करें तो अपने हाथों को व्‍यस्‍त रखें और मुंह से दूर रखकर माइंड डायवर्ट करें. हाथों को व्‍यस्‍त रखने के लिए स्‍ट्रेस बॉल का प्रयोग कर सकते हैं.

नाखूनों को रखें छोटा: बार-बार नाखून मुं‍ह में न जाएं इसके लिए जरूरी है कि नाखूनों को छोटा रखें. नाखून छोटे होंगे तो उन्‍हें कुतरने में दिक्‍कत आएगी और धीरे-धीरे नाखून काटने की आदत से छुटकारा मिल सकता है.