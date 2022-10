पीठ के बल सोना क्यों है फायदेमंद? जानिए 3 फायदे

Benefits of sleeping on your back– किसी इंसान के सोने का तरीका उसकी अच्छी और बुरी हेल्थ के लिए जिम्मेदार हो सकता है. इस बात पर शायद ही किसी को विश्वास हो लेकिन ये सच हो सकता है. जितने तरह के लोग, उनके सोने के तरीके भी उतने ही तरह के होते हैं. कोई पेट के बल सोता है तो कोई पीठ के बल सोना पसंद करता है. ऐसा काफी कम लोग जानते होंगे कि अच्छी नींद के साथ-साथ सही पोजिशन में कैसे सोया जाए.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीठ के बल सोने मात्र से ही सेहत से जुड़ी कई तरह की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है. इससे ना सिर्फ सिर बल्कि कमर तक को काफी ज्यादा फायदा मिलता है. पेट के बल सोने से और क्या फायदे मिल सकते हैं, चलिए जान लेते हैं.

रीढ़ के लिए फायदेमंद

स्टाइलक्रेज के मुताबिक सीधे सोने से सबसे ज्यादा फायदा शरीर में रीढ़ की हड्डी को मिलता है. गर्दन से लेकर कमर तक की हड्डी को रिलेक्स मिलता है. आड़े-तिरछे सोने से कमर का दर्द बढ़ सकता है. अगर कोई इंसान कमर दर्द, गर्दन दर्द या रीढ़ की हड्डी में होने वाले दर्द से परेशान है तो, पीठ के बल सोना उसके लिए फायदेमंद हो सकता है.

बॉडी प्रेशर के लिए फायदेमंद

दिनभर की थकान के बाद बॉडी में प्रेशर बनने लगता है. जिस वजह से कंधे और सिर में दर्द होने लगता है. जिस वजह नींद भी ठीक से नहीं आती. पीठ के बल सोने से बॉडी प्रेशर को कम किया जा सकता है.

सिर में दर्द के लिए फायदेमंद

पीठ के बल सोने से सिर में हो रहे दर्द से भी काफी आराम मिल सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक ठीक ढंग से नहीं सोने पर नींद पूरी नहीं हो पाती और इस आधी अधूरी नींद के साथ सिर में दर्द होने लगता है.

पीठ के बल सोने से नींद भी पूरी हो जाती है और सिर भी दर्द नहीं होता.

पीठ के बल सोने के कई फायदे हैं. जिनका कनेक्शन एक अच्छी हेल्थ से है. अच्छे मैट्रेस का चुनाव करते हुआ पीठ के बल सोने की ये आदत वाकई में फायदेमंद हो सकती है.

