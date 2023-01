सर्जरी के कई वजहों से बढ़ जाता है वेट, जानें बड़े कारण और इससे बचने के उपाय

How To Get Rid Of Surgery Weight: वजन यदि तेजी से बढ़ रहा है तो इसका एक बड़ा कारण हाल ही में हुई सर्जरी हो सकती है. वजन आमतौर पर प्रेग्‍नेंसी के बाद हुए सी सेक्‍शन या गॉलब्‍लेडर में पथरी की सर्जरी के बाद बढ़ता है. प्रेग्‍नेंसी रिस्‍क असेसमेंट मॉनिटरिंग सिस्‍टम से पता चलता है कि प्रेग्‍नेंसी के बाद वजन बढ़ने में पिछले कुछ सालों में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. टॉन्सिल्‍लेक्‍टोमी जैसी छोटी सी प्रक्रिया भी वजन को बढ़ा सकती है. हालांकि सर्जरी के कुछ समय बाद वजन कंट्रोल करने के लिए एक्‍सरसाइज और विशेष डाइट का सहारा लिया जा सकता है. लेकिन वजन बढ़ने के पीछे क्‍या कारण है इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है. चलिए जानते हैं सर्जरी के बाद क्‍यों बढ़ जाता है वजन.वॉटर रिटेंशन

स्‍टाइलक्रेज के अनुसार वॉटर रिटेंशन को मेडिकल टर्म में पोस्‍टऑपरेटिव एडिमा के रूप में जाना जाता है. ये सर्जरी के बाद वजन बढ़ने के प्रमुख कारणों में से एक है. सर्जरी के बाद टिशू में चोट के परिणामस्‍वरूप बॉडी कंपार्टमेंट्स के बीच तरल पदार्थ चले जाने के कारण शरीर मोटा और फूला हुआ दिखाई देता है.

स्‍ट्रेस

सर्जरी के बाद स्‍ट्रेस कोर्टिसोल और एंटीडाययूरेटि‍क हार्मोन को बढ़ाता है. बढ़ा हुआ लेवल किडनी की कार्यप्रणाली को बिगाड़ सकता है और वॉटर रिटेंशन का कारण बन सकता है.

ट्रॉमा

पोस्‍ट-ट्रॉमेटिक स्‍ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित महिलाओं में अधिक वजन बढ़ने की प्रवृत्ति होती है. सर्जरी के बाद ट्रॉमे की वजह से उनका वजन तेजी से बढ़ता है.

मेडिकेशन

सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए ली जाने वाली मेडिसन भी वजन बढ़ा सकती हैं. रिकवरी के लिए ली जाने वाले मेडिसन मेटाबॉलिज्‍म को प्रभावित करती हैं और वजन बढ़ाने का कारण बनती हैं.कैसे पाएं बढ़ते वजन से छुटकारा

– लीन प्रोटीन पर ध्‍यान दें- रिकवरी प्रक्रिया में प्रोटीन महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाता है. बढ़ते वजन को कंट्रोल करने के लिए कम फैट वाले लीन प्रोटीन का सेवन करें.

– अधिक फल और सब्जियां खाएं- सब्जियां और फल पानी व फाइबर से भरपूर होते हैं जो अत्‍यधिक वजन बढ़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं. सी सेक्‍शन के बाद मुख्‍य रूप से इसका सेवन करें.

– डाइड्रेटेड रहें- अधिक पानी पीने से मेटाबॉलिक और पाचन में सुधार होता है. इसलिए वजन कम करने के लिए डाइड्रेटेड रहें.

– एक्टिव र‍हें- वजन कम करने के लिए अच्‍छी डाइट के अलावा एक्टिव रहें. बॉडी जितनी एक्टिव रहेगी उतनी ही तेजी से कैलोरी बर्न होगी.

सर्जरी के बाद वजन बढ़ना सामान्‍य समस्‍या है जिसे छोटे-छोटे एर्फ्ट द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है. इसके लिए एक्‍सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं.